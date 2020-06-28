سيناتور جمهوري أسود يهاجم ترامب بعد نشر فيديو عنصري على تويتر

أعاد حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" نشر مقطع فيديو يظهر مجموعتين من كبار السن في فلوريدا، والذي أظهر زوجين مؤيدين لترامب في عربة جولف يهتفان بشعار "القوة البيضاء"، الأمر الذي أثار غضب سيناتور جمهوري (من حزب ترامب) أسود البشرة.





وقال السناتور الأمريكي تيم سكوت، الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، يوم الأحد، إن إعادة تعريد الرئيس ترامب لفيديو يحتوي على جملة "القوة البيضاء" مسيئة ويجب إزالتها من تويتر.





وأضاف في مداخلة لبرنامج "State of the Union" على شبكة "سي إن إن"، إنه ليس هناك شك في أنه لم يكن يجب عليه إعادة تغريدى هذا الفيديو، وينبغي عليه إزالته.





وتابع:"لقد كان كلاما بذيئا جدا، كل شئ كان مسيئا، ولا يمكن الدفاع عنه، يجب إزالتها".





وشكر ترامب خلال إعادته نشر التغريدة أنصاره مغتنما الفرصة لمهاجمة منافسه في الانتخابات المقبلة، الديمقراطي جو بايدن، النائب السابق للرئيس باراك أوباما، قائلا:"الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون الذين لا يفعلون شيئا سيسقطوا في الخريف، قتل جو الفاسد، أراك قريبا".



