القفازات كارثة وتعامل بطبيعتك.. طبيب يوجه رسالة للمواطنين

وجه الدكتور اسامة مندور، طبيب بمستشفى عزل الساحل التعليمي، رسالة لكل المواطنين بأن لاداعي للخوف والتوتر والذعر غير المبرر وان يمارس المواطنين حياتهم الطبيعية مع اخذ الاجراءات الاحترازية التي تحافظ على حياتهم ليس الا.





وتابع الدكتور اسامة مندور، خلال حواره عبر "سكايب"، في برامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الشخص ممكن ان يلامس اي شئ ويتعامل بطبيعته ولكن دون ملامسه اي جزء من وجهه والتأكد من تعقيم وتطهير يديه بعد ان ينتهي من مشاويره او غيره.





واكد على ان التعامل بالايدي افضل بشكل كبير من القفازات وان القفازات اخطر الاشياء الناقلة للفيروس ونصح بعدم ارتدائها، مشيرًا الى ان غسيل الايدي كل فترة بالماء والصابون يمنع الاصابة باي فيروس او مرض بنسبة 99.9%.





وشدد على ضرورة خلع الحذاء خارج المنزل، ومكان بعيد عن متناول الاطفال الا في حالة تعقيمه وتطهيره، لافتًا الى ان كل منا يجب ان يخاف على اسرته اكثر من اي شئ وخاصة في حالة اصابة اي احد منهم بامراض مزمنة.



