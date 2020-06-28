بعد إنشاء أول مصنع لـ عقار كورونا.. برلماني: يخفض أسعار الأدوية في مصر

من المرحلة البسيطة والمتوسطة والحرجة بالسادس من أكتوبر خلال عام.

وأضاف طلعت أثناء جولة "صدى البلد" داخل شركة "إيفا فارما"، أنه من المقرر خلال عملية الإنتاج بالمرحلة الأولى استخدام المواد الخام داخل المصنع فقط لإنتاج عقاقير كورونا ثم يتم إنتاج المستلزمات للسوق المحلية والتصدير كمرحلة ثانية.





ولفت طلعت إلى أن الهيئة العليا للدواء ووزارة الصحة سمحتا بتصدير علاج كورونا لـ 127 دولة، وستكون الأولوية للدول الأفريقية والعربية، مشيرا إلى وجود اتصالات من عدة بلدان للشركة للتعاقد على كميات تصديرية.





وتابع أن هناك تواصلا مع بعض دول الاتحاد الاوروبي لتصدير الدواء، إضافةً إلى دول آسيوية، و40 دولة يتم التعامل معها كصادرات لمنتجات الشركة.



