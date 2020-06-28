بعد إنشاء أول مصنع لـ عقار كورونا.. برلماني: يخفض أسعار الأدوية في مصر

أكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن عقار "ريمديسفير" الذي بدأ استخدامه في علاج بعض مصابي كورونا كان موجودا من قبل، وتمت تجربته في أمريكا على مصابي كورونا، موضحا أنه أعطى نتائج إيجابية، وهو عقار يستخدم فى القضاء على الفيروسات.
وأضاف "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن وجود مصنع لإنتاج العديد من العقاقير
التى تساهم فى القضاء على الفيروسات التي تهدد صحة وحياة المواطنين يخفض أسعار الأدوية في مصر، لافتًا إلى أن تواجد مواد خام لاستخراج مثل هذه العقاقير يقلل عملية الاستيراد من الخارج مما يصب فى صالح الدولة.
كان الدكتور أمجد طلعت، مدير شركة "إيفا فارما"،
أعلن عن إنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع عقارى "ريمديسفير" و فافيبيرافير" لعلاج مرضى كورونا من المرحلة البسيطة والمتوسطة والحرجة بالسادس من أكتوبر خلال عام.
وأشار إلى أنهم يسعون حاليا للحصول على الموافقات اللازمة لإنتاج أول مواد خام مصرية لدواء "ريمديسفير
"، مشيرا إلى أنه من المقرر الحصول على تلك الموافقات خلال شهر.
وأضاف طلعت أثناء جولة "صدى البلد" داخل شركة "إيفا فارما"، أنه من المقرر خلال عملية الإنتاج بالمرحلة الأولى استخدام المواد الخام داخل المصنع فقط لإنتاج عقاقير كورونا ثم يتم إنتاج المستلزمات للسوق المحلية والتصدير كمرحلة ثانية.
ولفت طلعت إلى أن الهيئة العليا للدواء ووزارة الصحة سمحتا بتصدير علاج كورونا لـ 127 دولة، وستكون الأولوية للدول الأفريقية والعربية، مشيرا إلى وجود اتصالات من عدة بلدان للشركة للتعاقد على كميات تصديرية.
وتابع أن هناك تواصلا مع بعض دول الاتحاد الاوروبي لتصدير الدواء، إضافةً إلى دول آسيوية، و40 دولة يتم التعامل معها كصادرات لمنتجات الشركة.