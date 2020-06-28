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ميرفت الديب: بحثنا مع الرئيس كيفية الاستفادة من مدارس النيل لتطوير التعليم

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة ميرفت الديب، رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية، إن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كان لعرض الانجازات وما تم في مشروع مدارس النيل المصري والاستفادة التي يمكن أن تعود على الدولة المصرية من المشروع.

وأضافت "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن مصر من خلال الجهود المبذولة تمكنت من تغيير المشروع تمامًا وأوقفت نزيفه، وتحول مساره لمسار مؤسسي وهناك مكتسبات مهمة جدًا للدولة المصرية وتم الحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها بهذا المشروع منذ عام 2009 وحتى الآن.

وتابعت رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية، أننا نجحنا في إنشاء شهادة مصرية بمدارس النيل المصري، كأول شهادة معترف بها دوليًا، وكنا نبحث اليوم مع الرئيس كيفية الاستفادة منها لتطوير التعليم.
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