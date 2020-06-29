ضبط 17 ألف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





قامت الادارة بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط 180 قضية بإجمالى مضبوطات 17224 عبوة سجائر.







