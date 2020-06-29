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حوادث

ضبط 17 ألف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:02 ص
سجائر
سجائر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

 قامت الادارة بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وأسفرت عن ضبط 180 قضية بإجمالى مضبوطات 17224 عبوة سجائر.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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