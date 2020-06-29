شارع المدارس بالغردقة يغرق بمياه الصرف الصحى

شكا المواطن مخلص نوبي، والمقيم فى 71 شارع المدارس بمدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار تراكم مياه الصرف الصحى.





ويقول فى رسالته : نعانى من استمرار تراكم مياه الصرف الصحى فى الشارع منذ عدة أشهر مما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتعطيل حركة المارة ورغم تقديم عدة شكاوى لانقاذ المنازل من الغرق حتى لا تتاثر اساسات المنازل.





وناشد القارئ المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى للتواصل: 01282628340





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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.







