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تعليم

بدء امتحانات الفرق النهائية بحقوق حلوان .. 9 أغسطس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات  عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد  المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجراءات  احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية . 


اعلنت كلية الحقوق بالجامعة عقد الامتحانات خلال الفترة من 9 الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات  6 ايام  بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها  يومين او ثلاث على الاقل . 



أوضح  الدكتور ماجد نجم  بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات  ، أنه من المقرر  تقليل عدد الطلاب داخل اللجان  ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان  وحضورهم مبكرا  وإجراء عمليات التعقيم قبل  فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

أشار نجم الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ،  ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ،  وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.
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