بدء امتحانات الفرق النهائية بحقوق حلوان .. 9 أغسطس

عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجراءات احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية .

اعلنت كلية الحقوق بالجامعة عقد الامتحانات خلال الفترة من 9 الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات 6 ايام بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها يومين او ثلاث على الاقل .

أوضح الدكتور ماجد نجم بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.





أشار نجم الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.



