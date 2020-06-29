نجاح السرطاوي: كتاب تباشير صباحية يحث على السعي الدؤوب وتحقيق الآمال

نظمت المكتبة الوطنية بالأردن، حفل إشهار كتاب "تباشير صباحية على مائدة أدبية" ، لمؤلفته الدكتورة نجاح السرطاوي، وذلك في حفل ثم بثه على الصفحة الرسمية للمكتبة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.





وقالت الدكتورة السرطاوي خلال الحفل، إن الكتاب يحتوي على العديد من الموضوعات التي تحث على السعي الدؤوب وتحقيق الآمال، بالإضافة إلى تناوله العديد من الموضوعات الفلسفية والأسرية، ودور الأب والأم، بالإضافة إلى القيم الإنسانية؛ مثل الصدق والإخلاص والوفاء.





وتناولت الكاتبة، خلال الحفل الذي أداره الدكتور محمد السرطاوي، موضوعات متنوعة نفسية وتعليمية واجتماعية، تدعو للتوعية والإرشاد والتوجيه والنصح عرضتها بطريقة أدبية سلسة.





يذكر أن الحياة الثقافية في الأردن بدأ في العودة التدريجية إلى العمل، بعدما توقفت لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كافة دول العالم.