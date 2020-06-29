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أخبار العالم

وزير الصحة الأمريكي يكشف سبب عدم ارتداء ترامب الكمامة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أرجع وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، السبب وراء عدم إرتداء الرئيس دونالد ترامب للكمامة، إلى الظروف الفريدة والمختلفة لترامب، رغم حث الشعب على ارتداء الكمامة بإستمرار. 

وقال الوزير الأمريكي في تصريحات إلى شبكة سي ان ان الامريكية، إن ترامب ليس مضطرا لاتباع توجيهات إدارته، لأنه كقائد للعالم الحر يتم اختباره بانتظام وهو في "ظروف مختلفة تمامًا عن بقيتنا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه ترامب ضغوطا كبيرا من أعضاء الكونجرس والحزبين من أجل ارتداء الكمامة. 

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير الامريكي أن سبب ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى، هي سلوكيات الشعب، من عدم احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة. 

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة بعد أشهر من جهود التخفيف التي تم تطبيقها بشكل غير متكافئ في جميع أنحاء البلاد.

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