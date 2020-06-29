لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 5 مطاعم بحي وسط الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، مساء أمس الأحد، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط وكافة الأجهزة المعنية في الحي حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات، والكافتيريات، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة بشأن فتح هذه المنشآت.





وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٥ مطاعم؛ منها مطعم يمثل خطرا داهما على الصحة العامة؛ وكافيه ومقهى، بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، وذلك لمخالفتها قرارات رئيس الوزراء، ووجود العديد من المخالفات: الصحية؛ البيئة ومخالفات اشتراطات الامن والسلامة فضلا عن وجود اغذية غير صالحة .





كما تم تحرير 38 محضرًا متنوعًا، بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية؛ وعدم حمل شهادة صحية؛ وضبط منتجات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية؛ ولحوم مذبوحة خارج المجزر، وعدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق، بمعرفة مكتب الأمن الصناعي وسط، وعدم مطابقة اشتراطات تركيب المداخن، بمعرفة إدارة شئون البيئة بحي وسط.





كما تم ضبط عدد ٢٢ حالات اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر .