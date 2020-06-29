بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 264 حالة من مستشفيات العزل بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة لأول مرة تزايدا ملحوظا فى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث وصلت الإعداد إلى 1503 حالات بعد شفاء وخروج 264 حالة جديدة من مستشفيات العزل بنطاق المحافظة.





أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 264 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء أمس الأحد 28 يونيو 1503 حالات وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





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وأشاد المحافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، لتقديمهم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.





وأكد المحافظ على تزويد المستشفيات بالمحافظة بالمستلزمات الطبية حفاظا على سلامة الأطقم الطبية والعاملين بها من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى صدر دمنهور لخدمة مصابى كورونا ولرفع المعاناة المادية عن كاهل أهاليهم.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد وجه بسرعة صرف كل مستحقات الأطباء العاملين بالعزل الصحي، بمستشفى كفر الدوار التى دخلت بقرار من وزيرة الصحة لمنظومة الحجر الصحى منذ 15 أبريل الماضى، حيث تم بدء صرف مستحقات الفوج الأول بحجر كفر الدوار ومركز التعليم المدنى بدمنهور، وسيتم صرف باقي صرف الأفواج الأخرى تباعا.