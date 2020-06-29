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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مهلبية بالبسكويت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:32 ص
طريقة عمل مهلبية
طريقة عمل مهلبية بالبسكويت
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هاجر هانئ
مهلبية بالبسكويت من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات، فالنقدم لكم طريقة عمل مهلبية بالبسكويت من مطبخ الشيف منال العالم.

مقادير المهلبية بالبسكويت:
50 قطعة بسكويت أصابع
2 كوب حليب
نصف ملعقة صغيرة زعفران مفتت
 ملعقة كبيرة ماء الورد

المهلبية البيضاء
6 أكواب حليب
كوب سكر
نصف كوب نشا
نصف كوب دقيق
4 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة ماء الورد
ملعقة كبيرة ماء الزهر

المهلبية بالشوكولاتة:
100 جرام شوكولاتة مقطعة

للتزيين:
- بسكويت أصابع مفتت

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طريقة تحضير المهلبية بالبسكويت:

-احضري طبق زجاجي مستطيل شفاف.
-في وعاء ضعي الحليب، الزعفران وماء الورد.
-ضعي أصابع من البسكويت في الحليب لتتشرب ثم ضعيها في الطبق، كرري ذلك لتستعملي حوالي ٢٤ أصبع بسكويت يمكنك وضع أصابع البسكويت في الطبق ثم توزعي الحليب عليها بالتدريج الى أن تتشرب تماما.
-المهلبية البيضاء: في كسرولة ضعي الحليب، السكر، النشا والدقيق وباستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليختلط ثم ضعي الكسرولة على نار متوسطة مع استمرار التقليب بهدوء ليتماسك، اضيفي الزبدة الورد والزهر.
-صبي ثلثي كمية المهلبية البيضاء الساخنة فوق البسكويت.
-ضعي اصابع من البسكويت في الحليب لتتشرب ثم ضعيه فوق المهلبية البيضاء.
-كرري ذلك لتغطي المهلبية البيضاء تماما.
-المهلبية بالشوكولاتة: اعيدي الكسرولة المحتوية على بقية المهلبية البيضاء الى النار واضيفي الشوكولاتة وقلبي لتذوب وتحصلي على مهلبية شوكولاتة.
-صبي مهلبية الشوكولاتة فوق البسكويت.
-ضعي الطبق في البراد لتتماسك.
-زيني الطبق ببضع حبات من البسكويت المفتت.

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