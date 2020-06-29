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رياضة

الكاف يدرس تأجيل الأمم الإفريقية 2021 والإعلان الرسمي غدا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:20 م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
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عمرو الحلوانى

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى يناير 2021 بالكاميرون.

وبدأ مقترح يسود داخل الكاف بتأجيل بطولة الأمم الإفريقية المقبلة من يناير 2021 إلى يناير 2022 فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير.

ويرى عدد من مسئولي الكاف أن الكاميرون الدولة المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة تعرضت إلى ظلم كبير بسبب عدم التجهيز الجيد لها نتيجة انتشار الفيروس الخطير، وهو الأمر الذى يحتاج إلى مد لعدة أشهر مقبلة وإقامتها فى يناير 2022.

ومن المقرر أن يحسم الكاف قراره النهائى بشأن مسابقة بطولة الأمم الإفريقية غدا الثلاثاء خلال اجتماع المكتب التفيذي للكاف والذى من المقرر أن يصدر العديد من القرارات المهمة الخاصة بإدارة شئون اللعبة داخل القارة السمراء.

وشهدت الأيام الماضية عقد العديد من الجلسات من قبل اللجان النوعية داخل الكاف من أجل الوقوف على آخر المستجدات وما مدى السيطرة على فيروس كورونا لعودة الحياة من جديد داخل الملاعب الإفريقية.

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