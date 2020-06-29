قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ميسي يدخل في أزمة مع جهاز كيكي سيتين

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 58 نقطة.



