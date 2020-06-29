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رياضة

قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ميسي يدخل في أزمة مع جهاز كيكي سيتين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:25 م
ميسي يتجاهل تعليمات
ميسي يتجاهل تعليمات مساعد كيكي سيتين
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محمد السعيد
كشف تقرير إسباني اليوم، الإثنين عن وجود أزمة بين ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة والجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة كيكي سيتين.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن ميسي تجاهل تعليمات بابلو سارابيا مساعد كيكي سيتين المدير الفني للفريق،  أكثر من مرة خلال الشوط الثاني من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو الماضية.


وأضافت الصحيفة، أن تجاهل ميسي لتعليمات مساعد كيكي سيتين يظهر تدهور العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني، قبل مواجهة أتلتكيو مدريد، غدا، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإسباني.

وكانت تقارير صحفية،  أكدت خلال الساعات الماضية، حدوث مشادات كلامية عنيفة بين كيكي سيتين  ولاعبي برشلونة فريقه بعد التعادل، أول أمس، السبت، مع سيلتا فيجو في الليجا.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر الترتيب بـ 71 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 58 نقطة.

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