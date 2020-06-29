عمرو السولية يتألق فى تدريبات الأهلي.. والجمهور: المدفعجي

نشر عمرو السولية نجم النادى الاهلى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور له من تدريبات اليوم مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وكتب عمرو السولية معلقا على الصور: " التدريبات اليومية 💪⚽️ "
ونالت الصور اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : " المدفعجي _ منور يا عالمى _ وحشتنا الكورة ".
اقرا ايضا :
وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا