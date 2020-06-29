AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو السولية يتألق فى تدريبات الأهلي.. والجمهور: المدفعجي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:40 م
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
مريم عزت
نشر عمرو السولية نجم النادى الاهلى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور له من تدريبات اليوم مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب عمرو السولية معلقا على الصور: " التدريبات اليومية 💪⚽️ " 

ونالت الصور اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : " المدفعجي _ منور يا عالمى _ وحشتنا الكورة ".

اقرا ايضا :

وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدي فتحي وعمرو السولية يواصلان التدريبات في الجيم.. فيديو

أحمد أيمن منصور ينشر صورة من أمام الكعبة.. شاهد

أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورة بصحبة زوجته وابنه.. شاهد

بصورة نادرة.. مجدي عبدالغني يستعيد ذكرياته مع نجوم جيله

إسلام محارب وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة.. شاهد

عمرو جمال يعلق على صورة مع وليد سليمان: أغلى من الياقوت

ترشيحاتنا

فرصة أخيرة.. فايلر يوافق على عودة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية

رفض القبلات والمشاهد الساخنة.. أول رد فعل من زوجة يوسف الشريف

حريق محدود بالمكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية.. فيديو

مش هسيبكم .. تحذير شديد اللهجة من الرئيس السيسي للمخالفين

باقٍ من الزمن يومان.. الروس يصوتون لصالح التعديلات الدستورية.. والغالبية تؤيد تمديد عهد بوتين حتى 2036

كواليس مثيرة بعد انفصال شاكوش عن خطيبته منة .. فيديو جراف

AdvertisementS

واحد من اتنين .. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية الجديدة

شوبير يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة

أخبار الرياضة.. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية.. مفاجأة جديدة بشأن صالح جمعة.. ميسي يثير أزمة في برشلونة

كل الناس عايزاك .. رسالة مؤثرة من حازم إمام إلى صالح جمعة نجم الأهلي

فرصة أخيرة.. فايلر يوافق على عودة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية

تقارير: مهاجم بيراميدز صفقة الزمالك المنتظرة بقيمة 900 ألف دولار

البقاء في ليفربول أفضل.. آلان شيرار ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد

قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ميسي يدخل في أزمة مع جهاز كيكي سيتين

حال خسارة الدوري .. برشلونة يستقر على إقالة كيكي سيتين ويحدد البديل

الأهلي يترقب عودة فايلر.. واستياء بسبب تسريبات مفاوضات تجديد عقده

محترفو الزمالك يبلغون مسؤولي الفريق بصعوبة العودة إلى القاهرة

بعد وفاته بكورونا.. أهالي قرية الرجدية بالغربية يشيعون جثمان محمد علوش لاعب طنطا السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن صفة مشتركة بين كيت ميدلتون والأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

بـ الباشكير.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟