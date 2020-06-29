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من عائلة طبية.. مستشار الرئيس للصحة: رئيس الوزراء يحترم الأطباء ويقدر جهودهم.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:37 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن  معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا بسيطة ولا تحتاج إلى مستشفيات. 

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نتابع تجمعات المواطنين والتعامل في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة ونتابع منحنى الحالات بشكل يومي ".

وتابع محمد عوض تاج الدين :"  جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء منذ دقائق، وأؤكد أنه يكن الاحترام للأطباء ويدعم القطاع الطبي بشكل كبير ".

 وأكمل محمد عوض تاج الدين :"   مصطفى مدبولي من عائلة طبية ويقدر ويشكر الأطقم الطبية بشكل كبير ". 

واضاف :"   رئيس الحكومة يقف إلى جانب الأطباء في كل مطالبهم".
 
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