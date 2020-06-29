من عائلة طبية.. مستشار الرئيس للصحة: رئيس الوزراء يحترم الأطباء ويقدر جهودهم.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن معظم الحالات المصابة ب فيروس كورونا بسيطة ولا تحتاج إلى مستشفيات.





وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نتابع تجمعات المواطنين والتعامل في المواصلات العامة والأماكن المزدحمة ونتابع منحنى الحالات بشكل يومي ".





وتابع محمد عوض تاج الدين :" جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء منذ دقائق، وأؤكد أنه يكن الاحترام للأطباء ويدعم القطاع الطبي بشكل كبير ".





وأكمل محمد عوض تاج الدين :" مصطفى مدبولي من عائلة طبية ويقدر ويشكر الأطقم الطبية بشكل كبير ".





واضاف :" رئيس الحكومة يقف إلى جانب الأطباء في كل مطالبهم".