AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من أرشيف 30 يونيو.. مخطط الإخوان لإفشال الثورة كان سببًا فى تغيير ميدان التظاهر للدهار

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:01 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
Advertisements
إبراهيم جادالله

عانت السياحة خلال حكم الاخوان كثيرا وكانت تخوفات السياح من السمعة التى تتمتع بها الجماعة المحظورة الأمر الذى تسبب فى انخفاض حركة السياحة بشكل كبير وكان له أثر سلبى على حركة السياحة الوافدة وبالتالى اغلب الانشطة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بالبحر الاحمر بجانب سيطرة الاخوان على أغلب مقاعد المجالس النيابية وعدم الاهتمام بالمجال السياحى فكانت شرارة ثورة 30 يونيو من ميدان عبد المنعم رياض .


يقول حسين الشربينى أحد الشباب المشاركين فى ثورة 30 يونيو أن ميدان الدهار كان المكان الآمن الوحيد لنا للتظاهر خاصة لقربة من مديرية امن البحر الاحمر والاخوان كانوا يخشون الاقتراب من هذا المكان رغم محاولتهم المتكررة التحرش بنا وتدخلت قوات الأمن التى فصلت بيننا ومنعت سقوط ضحايا.


يضيف على الداوى أحد المشاركين بثورة 30 يونيو اننا قمنا يوم 30 يونيو بمسيرة كبيرة بدأت من ميدا "اكوافن" سيرا على الأقدام حتى وصلنا ميدان الدهار الذى تمركزنا عنده وكانت المسافة تتجاوز 12 كم .


عمرو الدالى يكشف أثناء تجهيز المنصة ومكبرات الصوت لاستقبال الأهالي وقبيل انطلاق الثورة بساعات قليلة، جاءت تعليمات أمنية بتبديل ميدان المحمدي الذى كان مقرر إقامة الفعاليات به  بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة لمديرية أمن البحر الأحمر، بأن هناك مخططا من قبل عناصر من الإخوان بإحباط الثورة والقضاء عليها والاشتباك مع الثوار بهدف إفشال التظاهرات.


وتابع الدالى لم يترك الاخوان الأمر ولحقوا بنا الى ميدان عبدالمنعم رياض ولكن تصدت لهم قوات الأمن وفصلت بيننا وأصيب وقتها بطلق خرطوش رئيس مباحث قسم ثان الغردقة وتم تأمين المؤيدين وملاحقة الهاربين جماعة الإخوان، وتمكنت القوات من ضبط بعضهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

اقرأ أيضا:

استعدادا لاستئناف الدوري.. ستاد الإسكندرية جاهز لعودة النشاط الرياضي


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدان عبد المنعم رياض..مكان لقاء ثوار 30 يونيو في مطروح

شاهد على الثورة| ميدان البساتين بالوادي الجديد.. من هنا انطلقت مسيرات الغضب الرافضة للإخوان

أغلبها بالنزول إلى ميدان التحرير.. كيف احتفل النجوم بثورة 30 يونيو

حسين هريدي: السيسي تصدى لقانون بيع الأراضي في سيناء.. شاركت في ثورة يونيو.. وما حدث بالمنطقة تعود جذوره لغزو العراق

ترشيحاتنا

سر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي.. فيديو

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

ليست حاكمة النيل.. تعرف على دلالة تمثال نفرتيتي خلف وزير الخارجية

قال لي «هتتعلق في المشنقة».. محمود بدر يكشف كواليس لقاء قيادي إخواني به قبل 30 يونيو

ده مش نجم.. مخرج سينمائي يهاجم يوسف الشريف.. فيديو

أحمد غانم سلطان: ميسي فشل في مراوغتي.. وشيكابالا أغضبه في كأس العالم للشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور