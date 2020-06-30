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مرأة

وراثية أم مرضية.. عوامل تؤثر على معدل حرق الجسم

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:20 ص
عوامل تؤثر على معدل
عوامل تؤثر على معدل حرق الجسم
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آية التيجي
تتحكم العديد من العوامل في معدل حرق الجسم؛ حيث إن بعض هذه العوامل وراثية وبعضها مرضيه وبعضها ناتج عن عادات غذائية خاطئة واسلوب حياة غير صحي .
 
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تتحكم في معدل حرق الجسم، وتسبب في زيادة الوزن او المعكس فقدان الوزن والإصابة بالنحافة الشديدة.

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وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يمكن التغلب على مشكله سرعه او بطئ معدل حرق الجسم، ولكن علينا بمعرفة الأسباب في البداية سواء كانت وراثية او مرضية والتغلب عليها.

1-العوامل الوراثية والجينية :
وتابع القيعي ، انه تظهر العوامل الوراثية عند تناول الشخص لكميات طعام كبيرة، وقله الحركه ورغم ذلك يعاني من النحافه، وعلى العكس يتحرك الشخص بشكل كبير ويأكل قليل ورغم ذلك يزيد وزنه بصورة سريعه.

2-العوامل المرضية :
وأوضح القيعي، انه يمكن لمشاكل الغده الدرقيه ولخبطه افراز هرمون الثيروكسين او T4 وهو المسؤل عن  metabolism  او معدل الحرق، وقد يحدث فرط الدرقيه او كسلها اي افراز عالي، وهو مايسبب النحافه برغم تناول الكثير من الطعام، او كسل الغده الدرقيه وقله افراز الهرمونات وهو مايسبب زياده الوزن برغم قله تناول الطعام ويكرن هذا المرض وراثي ايضا.

3- الجنس :
وأشار القيعي، انه من المعروف ان معدل الحرق لدى الرجال يكون أعلى من معدل الحرق لدى السيدات، والحالة الصحية والوزن والنشاط الحركي اليومي له تأثير أيضا .

4- التقدم في العمر .

5- العادات الغذائيه الخاطئه التي تسبب لخبطه في سرعه معدل الحرق .

6- سوء التغذية وما ينتج عنها من أمراض، مثل : الأنيميا.

7- عدم تناول الطعام لفترة كبيرة .

8- إهمال شرب الماء .

9- استخدام ادوية حرق الدهون والهرمونات الخارجية لانقاص الوزن .

10- عدم ممارسة الرياضة بانتظام .

11- ابتعاد السيدات عن تمارين المقاومه بأوزان.

12- اتباع انظمة غذائيه غير متوازنه ينقصها عناصر غذائيه مهمه للجسم .

13- اتباع أنظمة التجويع وما ينتج عنها من فقدان جزء من الكتلة العضلية.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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