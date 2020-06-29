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أصل الحكاية

بعد وفاة سعيد آل لوتاه.. قصة ابتكار منتجات وخدمات مصرفية بأول بنك إسلامي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:41 م
البنوك الاسلامية
البنوك الاسلامية
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محمد يحيي
أعادت وفاة سعيد أحمد ناصر آل لوتاه، صاحب فكرة انشاء وتأسيس أول بنك اسلامي في العالم، عن عمر ناهز الـ97 عاما؛ إلى الأذهان فكرة توسع العالم العربي للمصارف الاسلامية والتوسع في آليات التمويل الاسلامي باعتبارها أحد أدوات التنمية الاقتصادية.


جاءت فكرة انشاء أول بنك اسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي خلال العام 1975 بعد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية بالدول الاسلامية في عام 1970، وخرجت فكرة انشاء ذلك البنك علي نطاق عالمي؛ ليتم انشاء بنك دبي الإسلامي ليخدم تلك التوجهات.


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عزز بنك دبي الإسلامي من أنشطته خصوصا وأنه مارس للمرة الأولي العمل المصرفي بنظام اسلامي وابتكر منتجات وخدمات مصرفية اسلامية علي مستوي دولة الإمارات والعالم أيضا.


امتازت الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، الذي صدر قرار من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي وقتها؛ التي تقوم على نظام الصيرفة الاسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة.
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