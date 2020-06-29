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ممثل السودان بمجلس الأمن: أطلقنا مبادرة للاتفاق بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:20 م
عمر محمد صديق
عمر محمد صديق
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محمد حليم قنديل

قال عمر محمد صديق ممثل السودان لدى مجلس الأمن, إن السودان يدرك حق الدول في النيل ومواردها لصالح شعوبها.




وأضاف ممثل السودان خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف سد النهضة، أنه يجب ان يكون هناك تعاون بين الثلاث دول لايجاد حل لأزمة سد النهضة.

وتابع ممثل السودان لدي مجلس الأمن, أنه يجب الوصول الي اتفاق شامل حول ملف سد النهضة بين جميع الاطراف.


وأوضح أنه يجب الاتفاق حول كافة الامور الخلافية بشأن ملف سد النهضة.


وأشار إلي أن السودان قدم مبادرة للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث المشتركة في أزمة سد النهضة.

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