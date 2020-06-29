4 عادات صباحية تساعد على حرق الدهون وتحسين المزاج

4عادات صباحية يمكنك القيام بها فهى تمنحك المزيد من الطاقة طوال اليوم وتزيد التركيز وحرق الدهون إليك أبرز تلك العادات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها.
جرب زيت جوز الهند على الإفطار
ملعقة من زيت جوز الهند على الإفطار يتميز زيت جوز الهند بجودة خاصة فهو بخلاف الدهون المشبعة الأخرى ، يوفر مصدر طاقة للجسم ، بدلًا من مجرد تخزينه. لا يمكن أن يمنحك الطاقة فحسب ، بل قد يساعدك أيضًا على حرق الدهون.
تناول كمية أقل من القهوة.
نحن لا ننكر أن القهوة يمكن أن تساعد في منح تركيز أكثر فى الصباح ومع ذلك ، فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب التعب في وقت لاحق من اليوم
-تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة.
إذا كنت تريد وجبة خفيفة صغيرة بعد الإفطار أو في طريقك للعمل ، جرب بعض الشوكولاتة الداكنة فهى مليئة بالحديد الذي يعطي الأكسجين لخلايا الدم الحمراء ويمنعك من الشعور بالتعب أو ويمنحك الطاقة. ويعزز مزاجك
ضوء الشمس
يمكن أن يساعد ضوء الشمس في تحسين مستويات السيروتونين في الجسم ، وهو ما لا يساعد فقط على تحسين نومك ، ولكنه يمنحك أيضًا طاقة أثناء النهار.
حتى التواجد في غرفة ذات إضاءة خافتة يمكن أن يسبب لك التعب لذا تأكد عند الاستيقاظ من أن غرفتك مليئة بأضواء ساطعة ، سواء كانت ضوء الشمس أو اصطناعي.