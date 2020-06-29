4 عادات صباحية تساعد على حرق الدهون وتحسين المزاج

4عادات صباحية يمكنك القيام بها فهى تمنحك المزيد من الطاقة طوال اليوم وتزيد التركيز و حرق الدهون إليك أبرز تلك العادات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها.









جرب زيت جوز الهند على الإفطار

تناول كمية أقل من القهوة.

-تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة.





ضوء الشمس







حتى التواجد في غرفة ذات إضاءة خافتة يمكن أن يسبب لك التعب لذا تأكد عند الاستيقاظ من أن غرفتك مليئة بأضواء ساطعة ، سواء كانت ضوء الشمس أو اصطناعي.

