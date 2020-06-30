اتعاد 6 مرات.. يسرا تكشف حقيقة ضربها لحلا شيحة بشكل جدي في "خيانة عهد".. فيديو

وصفت الفنانة يسرا دور الفنانة عبير صبري في مسلسل خيانة عهد بأنه من أفضل حالاتها الفنية، كاشفة أن عبير صبري كانت تخشى الدور ولكنها قامت به بإخلاص وحب وشغف.









وأوضحت "يسرا" في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث " ، أن أجمل مشاهدها كان وهي تواجه أولادها وزوجها بمشاعر ندم .









وأشارت إلى شقيقتها في المسلسل وهي الفنانة حلا شيحة نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها وهذا نجاح كبير .







