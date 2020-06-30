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توك شو

اتعاد 6 مرات.. يسرا تكشف حقيقة ضربها لحلا شيحة بشكل جدي في "خيانة عهد".. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:49 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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محمود محسن
وصفت الفنانة يسرا دور الفنانة عبير صبري في مسلسل خيانة عهد بأنه من أفضل حالاتها الفنية، كاشفة أن عبير صبري كانت تخشى الدور ولكنها قامت به بإخلاص وحب وشغف.


وأوضحت "يسرا" في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث " ، أن أجمل مشاهدها كان وهي تواجه أولادها وزوجها بمشاعر ندم .


وأشارت إلى شقيقتها في المسلسل وهي الفنانة حلا شيحة نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها وهذا نجاح كبير .


وعن مشهد ضربها لحلا شيحة قالت "كنت لازم أبقى قاسية لانهم أخدوا أعز الناس عندي في حياتي وهو ابني .. ولما ضربت حلا في المشهد ورغم أني بكره أني أضرب حد أو أتف .. ضربتها بجد والقلم لبس ومن كل الزوايا وحلا ماعقلتش خالص واستسلمت ومافتحتش بقها رغم أن المشهد اتمثل ست مرات وانضربت في كل مرة ".
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