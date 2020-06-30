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أخبار البلد

عام على بدء التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة: خارطة الطريق لإطلاق المنظومة بـ 5 محافظات جديدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:56 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمد غالى
توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى محافظة بورسعيد لتترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في الأول من يوليو عام ٢٠١٩.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا بالمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وكشف مجاهد أن الوزيرة سوف تستعرض خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى وتشمل (السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان)، واستكمال إطلاقها في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.
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