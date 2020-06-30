الأوقاف: لا توجد مخالفات بشأن قرارات عودة فتح المساجد حتى الآن.. فيديو

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة أحكمت السيطرة على كل المساجد، ونقتها من أصحاب الفكر المتشدد، مشيرا إلى قدرتها على إلزام كافة المساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





ونوه "أبو عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه لم يتم رصد مخالفة واحدة لقرارات فتح المساجد حتى الآن، حيث أن كل المتعاملين مع المساجد لديهم فكر واعي، معلقا: "إحنا فرحانين جدا بالالتزام".





وأضاف أن الفترة الحالية هى الأفضل لكل من يريد أن يخدم دينه في ظل القيادة السياسية الحكيمة، مؤكدا أنهم قطعوا شوطا كبيرا في تصحيح الخطاب الديني.



