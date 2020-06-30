أسوأ الدول في العالم.. المملكة المتحدة تسجل 54852 حالة وفاة بكورونا

وتضم حصيلة رويترز حالات وفاة حيث تم ذكر كوفيد 19 في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 19 يونيو، وحتى 21 يونيو في اسكتلندا. ويشمل أيضًا حالات الوفاة الأخيرة في المستشفى.









وخلافا لانخفاض عدد الوفيات الذي تنشره الحكومة يوميا والذي قال مسؤولو الصحة يوم أمس الاثنين إنه بلغ 43575، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه فيها.





ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن برنامج للاستثمار في البنية التحتية في وقت لاحق يوم الثلاثاء للمساعدة في تنشيط الاقتصاد بعد إغلاق فيروس كورونا.





ولكن العدد الكبير للقتلى يعني أن الانتقادات بسبب تعاملها مع الوباء - حين كانت بريطانيا بطيئة للغاية في فرض حظر أو حماية كبار السن في دور الرعاية - من المرجح أن تستمر.





ووصف تقرير خاص لرويترز سلسلة من الأخطاء والاخفاقات من قبل المسؤولين والوكالات الحكومية التي يقول الأطباء وعلماء الأوبئة إن الخسائر في الأرواح تكلفها.





وقال جونسون إن الحكومة اتبعت أفضل النصائح العلمية ووصفت في أبريل في مكافحتها للوباء بأنها "نجاح واضح".



