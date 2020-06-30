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أخبار العالم

أسوأ الدول في العالم.. المملكة المتحدة تسجل 54852 حالة وفاة بكورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:16 م
وفيات كورونا في بريطانيا
وفيات كورونا في بريطانيا
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على صالح
بلغ عدد الوفيات المشتبه في إصابتهم بـ فيروس كورونا في المملكة المتحدة لنحو 54852، وفقا لإحصاءات رويترز لمصادر البيانات الرسمية التي تؤكد وضع البلاد كواحدة من أسوأ الدول إصابة في العالم.

وتضم حصيلة رويترز حالات وفاة حيث تم ذكر  كوفيد 19 في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 19 يونيو، وحتى 21 يونيو في اسكتلندا. ويشمل أيضًا حالات الوفاة الأخيرة في المستشفى.


وخلافا لانخفاض عدد الوفيات الذي تنشره الحكومة يوميا والذي قال مسؤولو الصحة يوم أمس الاثنين إنه بلغ 43575، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه فيها.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن برنامج للاستثمار في البنية التحتية في وقت لاحق يوم الثلاثاء للمساعدة في تنشيط الاقتصاد بعد إغلاق فيروس كورونا.

ولكن العدد الكبير للقتلى يعني أن الانتقادات بسبب تعاملها مع الوباء - حين كانت بريطانيا بطيئة للغاية في فرض حظر أو حماية كبار السن في دور الرعاية - من المرجح أن تستمر.

ووصف تقرير خاص لرويترز سلسلة من الأخطاء والاخفاقات من قبل المسؤولين والوكالات الحكومية التي يقول الأطباء وعلماء الأوبئة إن الخسائر في الأرواح تكلفها.

وقال جونسون إن الحكومة اتبعت أفضل النصائح العلمية ووصفت في أبريل في مكافحتها للوباء بأنها "نجاح واضح".

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، الذي يقوم بتحديث الأرقام على أساس أسبوعي، يوم الثلاثاء أن عدد الوفيات التي تنطوي على كوفيد 19 في إنجلترا وويلز حتى 19 يونيو ارتفع إلى 49610.
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