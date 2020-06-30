جانتس: لا لتقسيم القدس ولا عودة لحدود 67 والأغوار يجب أن تبقى بيد إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن الأغوار الفلسطينية يجب أن تبقى بيد إسرائيل، وإنه لا عودة لحدود عام 67 ولا لتقسيم القدس وفق ما نشرت وسائل الإعلام العبرية.









وأكد جانتس أن أولوية إسرائيل القصوى في الوقت الحالي تعتمد على تجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.









واضاف أن "خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبدء ضم أراضي الضفة الغربية سيتوجب عليها أن تنتظر بعض الوقت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد".









وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، قال جانتس: "إنها خطة جيدة، وهي الإطار الأمني والسياسي الصحيح الذي تحتاج إليه تل أبيب".