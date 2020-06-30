بالكاش مايو.. شاهد أحدث ظهور لـ سمية الخشاب عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة.





وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة صيفية بالكاش مايو من أمام البحر.





وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي:





- قمر ماشاء الله، ايه الجمال ده، جميلة جدا





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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





وأحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.