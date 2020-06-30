منتخب الخماسي الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات

كشف المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ، اليـوم عن خضوع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفنى والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الإتحاد ، للإختبار الأول للكشف عن فيروس كورونا .
وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و 30 يونيو والأول من يوليه ،لتفادى أى إزدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية ، استعدادا لعودة النشاط .
وتابع شريف العريان تصريحاته ، بأنه تم مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبي المنتخب الوطني الأول ، وأوضح نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، و الاتحاد المصري للخماسي الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كافة الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولي للعبة وتم الموافقة على الخطة الشهر الماضي من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.
كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادي الذي أرسلته وزارة الشباب والرياضة للاتحادات والشامل
الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضًا الدليل الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بالإجتماع
الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيو لجميع الإتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر
اللجنة الأوليمبية المصرية .
وأضاف العريان
، أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات الخماسي الحديث وهي السباحة
والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات
الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من اليوم لعودة النشاط الرياضى .