AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الخماسي الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلوانى

كشف المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، أمين عام ‏اللجنة الأولمبية المصرية ، اليـوم عن خضوع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفنى ‏والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الإتحاد ، للإختبار الأول للكشف عن ‏فيروس كورونا .


 وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و 30 ‏يونيو والأول من يوليه ،لتفادى أى إزدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية ، ‏استعدادا لعودة النشاط .

 

وتابع شريف العريان تصريحاته ، بأنه تم مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبي ‏المنتخب الوطني الأول ، وأوضح  نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط ‏الرياضي، و الاتحاد المصري للخماسي الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كافة ‏الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولي للعبة وتم الموافقة على الخطة ‏الشهر الماضي من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة ‏واللجنة الأولمبية المصرية.


 كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادي الذي أرسلته وزارة ‏الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضًا الدليل الصادر ‏من اللجنة الأوليمبية المصرية بالإجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيو لجميع ‏الإتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية .‏

 

وأضاف  العريان ، أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات ‏الخماسي الحديث وهي السباحة والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة ‏المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من ‏اليوم لعودة النشاط الرياضى .‏

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة الأولمبية تتابع خطط استعدادات الاتحادات لأولمبياد طوكيو 2021

استمرار جلسات الأولمبية مع الاتحادات لمناقشة خطط الاستعدادات

الطريق إلى طوكيو 2021 .. الأولمبية تنتهى من وضع تصور لإعداد أبطال مصر

لأول مرة بطولة الرماية بالليزر لأطفال مستشفى 57357.. ويوسف على يحصد الميدالية الذهبية

بحضور وزير الشباب.. تكريم نجل الشهيد المنسى ضمن حفل ختام البطولة العالمية للرماية أونلاين

الأكاديمية العربية تشكر صاحب فكرة أول بطولة أونلاين في الخماسي الحديث

ترشيحاتنا

دعاء الرزق من 32 كلمة أوصى به النبي.. ينجيك من الفقر والدين

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

بـ 500 جنيه فقط.. اشتري أرخص هاتف ذكي فى مصر

طليق أصالة يفتح خزائن الأسرار: الفنانة تسرعت في زواجها بعد انفصالنا.. وعانيت كثيرا بعدها

أول تعليق من صالح جمعة على واقعة التصفيق له فى تدريبات الأهلي

2 سلاح آلى وطبنجة شهيد للشرطة فى 2017.. مضبوطات إرهابيي شمال سيناء.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

حفاظا على صحتهم .. قواعد يتبعها الأمير ويليام وكيت ميدلتون في تربية أطفالهما

بالابيض.. نسرين طافش بإطلالة جديدة على إنستجرام