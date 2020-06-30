منتخب الخماسي الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات

كشف المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، أمين عام ‏اللجنة الأولمبية المصرية ، اليـوم عن خضوع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفنى ‏والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الإتحاد ، للإختبار الأول للكشف عن ‏فيروس كورونا .





وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و 30 ‏يونيو والأول من يوليه ،لتفادى أى إزدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية ، ‏استعدادا لعودة النشاط‎ . ‎

وتابع شريف العريان تصريحاته ، بأنه تم مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبي ‏المنتخب الوطني الأول ، وأوضح نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط ‏الرياضي، و الاتحاد المصري للخماسي الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كافة ‏الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولي للعبة وتم الموافقة على الخطة ‏الشهر الماضي من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة ‏واللجنة الأولمبية المصرية.





كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادي الذي أرسلته وزارة ‏الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضًا الدليل الصادر ‏من اللجنة الأوليمبية المصرية بالإجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيو لجميع ‏الإتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية .‏

وأضاف العريان ، أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات ‏الخماسي الحديث وهي السباحة والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة ‏المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من ‏اليوم لعودة النشاط الرياضى .‏