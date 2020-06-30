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أخبار البلد

حقيقة رفض تركيا تسيير رحلات مصرية بين البلدين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:53 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، حقيقة ما تداوله حول رفض السلطات التركية إعادة تشغيل رحلات خطوط مصر للطيران بين القاهرة واسطنبول، بالتزامن مع استئناف الحركة الجوية المنتظمة بمصر، أول يوليو بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أن السلطات التركية لم ترفض تسيير رحلات جوية بين البلدين، ولكنها طلبت تأجيل الرحلات لمدة شهر حتى شهر أغسطس القادم بدلا من يوليو، وذلك وفقا للظروف التي تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

وقالت المصادر، إنه وفقا لجداول التشغيل بين البلدين، فإن الرحلات الجوية معلقة حتى أغسطس سواء للطيران المصري أو الطيران التركي.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، غدا الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تكون نسبة تشغيل الرحلات الجوية تصل إلي 30% مع بداية التشغيل على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

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