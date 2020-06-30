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اقتصاد

الذهب يرتفع جنيها واحدا في ختام التعاملات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:29 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، لدى محلات الصاغة، بمتوسط جنيه واحد، مقارنة بما كان عليه أمس الإثنين.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 795 جنيها مقابل 794 جنيهًا أمس بفارق جنيه واحد.

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 909 جنيهات مقابل 907.40 جنيه أمس بزيادة بلغت 1.6 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 681 جنيها مقابل 680.50 جنيه أمس بزيادة بلغت 50 قرشا.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 530 جنيها مقابل  529 جنيها أمس بفارق جنيه  واحد.

وسجل كيلو الذهب نحو 908.6 ألف جنيه و أوقية الذهب 28.3 ألف جنيه و الجنيه الذهب 6360 جنيها.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. 

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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