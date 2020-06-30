تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالسويس و3 حالات وفاة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ، اليوم الثلاثاء، موزعة على مستشفى الحميات بالمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل .









وأضاف مديرية الصحة فى بيان لها ، ان إجمالى عدد المصابين وصل الى 1459 حالة واجمالى عدد الوفيات 96 وفاة وعدد الحالات التى تماثلت للشفاء حتى الان 789 وعدد الحالات التى تحت العلاج 519 حالة .









وفى نفس السياق ، قامت اللجنة الدائمة لادارة أزمة الكورونا فى السويس اليوم بجولة داخل مخازن مستشفى السويس العام للتأكيد علي توفير الأدوية وكافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وإتباع الأسلوب الأمثل لتوزيعها بصفة يومية علي الأقسام المختلفة وتفقدت اللجنة منطقة شبكة الغازات وراجعت علي عدد من اسطوانات الأكسجين التي يتم توفيرها لعدد من الأقسام بالمستشفى العام .