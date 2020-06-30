AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومي للبحوث: لقاح و3 أدوية سيتم الإعلان قريبا عنها لعلاج كورونا.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود محسن
أكد محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن هناك لقاح و3 أنواع من الأدوية من إنتاج المركز القومي للبحوث لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أن النتائج حتى الآن حول وجود أدوية للفيروس مبشرة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.

أقرا أيضا 

وتابع أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أنه لن يتم الإعلان عن أسماء تلك الأدوية واللقاح إلا بعد إجراء التجارب السريرية.

وكان محمد أحمد علي قد صرح في أوقات سابقة أن وجود لقاح لدينا يحررنا من قيود كثيرة مؤكدا على أن وجود التكنولوجيا في مصر يساعدها على مقابلة ومواجهة أى وباء.

وأشار إلى أننا نعمل في جميع الاتجاهات في مجال الدواء ومجال اللقاح ووصلنا الى مستوى متقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المراكز البحثية درع التعليم العالي في مواجهة كورونا.. تطهير الأماكن العامة والعمل على إيجاد لقاح.. واستقبال مئات الابتكارات في تحد للفيروس

جهود واسعة للقومي للبحوث في مواجهة كورونا

جهود واسعة لمراكز التعليم العالي البحثية في مواجهة كورونا.. «القومي للبحوث» يعمل على لقاح مضاد.. و«البحث العلمي» تقدم ابتكارات جديدة للوقاية

لقاح الصين مختلف.. أكثر من 50 دولة تشارك فى قمة تطوير لقاح ضد كورونا

نجح بنسبة 100%.. مصري مشارك بفريق أوكسفورد لإنتاج لقاح كورونا: نستخدم فيروس الشمبانزي.. أنصح بإنشاء وحدة لتصنيع التطعيمات في مصر

طبيب مصري بأوكسفورد يتحدث عن لقاح كورونا الجديد: نجح بنسبة 100%.. وسيتاح في سبتمبر

ترشيحاتنا

تصاعد الأحداث في إثيوبيا.. مظاهرات وأعمال عنف وشغب وقطع للإنترنت والاتصالات

هاني يونس يعلن شفاءه من فيروس كورونا هو وزوجته

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

بـ شعر مبلل .. لقاء الخميسى بإطلالة مثيرة للجدل داخل حمام السباحة

من أمام البحر.. لاميتا فرنجية تشعل الانستجرام بإطلالة جريئة.. صور

تمثال حاكمة النيل.. هل ردت مصر على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي؟

AdvertisementS

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعها بإطلالة جديدة.. والجمهور: شكلك حامل

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

مجنونة يا قوطة..الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب بأسعار الطماطم

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور