عشان تلحقهم بسرعة.. أعراض الربو عند الأطفال

يعد الربو من اخطر الامراض التى تصيب الاطفال لانه يعيق عملية التنفس مما يؤثر على مختلف أجهزة الجسم وإذا لم يتم اكتشافها وعلاجها بسرعة من المحتمل أن يتعرض الصغير لعدد كبير من المخاطر.





ذكر موقع " boldsky" أن تختلف أعراض تختلف أعراض الربو في مرحلة الطفولة من طفل إلى آخر بل تختلف لدى الطفل نفسه من أزمة لأخرى ولكن بصفة عامة توجد مجموعة من اعراض الربو عند الاطفال التى لابد ان يتواجد على الاقل بعضها عند الاصابة بهذا النوع من الامراض الصدرية،وهى:

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- صوت صفير أو صفير عند التنفس

- تنفس سريع

- ضيق في التنفس

- احتقان في الصدر

- نقص الطاقة والهبوط

-صعوبة النوم بسبب مشاكل الصدر

- ضيق في عضلات الرقبة والصدر للرضع

- صعوبة في الأكل

-الشخير أو الخشولة أثناء تناول الطعام

- التعرق المفرط

-التوقف في منتصف الجملة لالتقاط أنفاس

- ضربات قلب سريعة

- ضيق السعال المتكرر خاصة أثناء اللعب