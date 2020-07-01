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مرأة

تحذير للأمهات .. مخاطر إضافة السكر والملح لطعام الطفل الرضيع.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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رشا عوني
حذر الدكتور الصيدلي باهر السعيد الأمهات من إضافة الملح أو السكر إلى وجبات الطفل الرضيع قبل أن يتم عمر السنة، مؤكدا أن الوجبات تحتوي على النسب الطبيعة للسكر والملح، ولا يحتاج لإضافة المزيد خاصة للأطفال. 

وأضاف الدكتور باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى الطفل، أن إضافة السكر لأي وجبة للطفل الرضيع يسبب ضغطا على البنكرياس عند الطفل الرضيع أقل من سنة، كي يتمكن من حرق السكر.  

وأوضح أن إضافة السكر لطعام الطفل الرضيع له العديد من المخاطر الصحية، فهو قد يسبب زيادة السكر في الدم أو يصيب الطفل بالسمنة في الصغر، ولن يتناول الوجبات بعد ذلك إذا توقفتي عن إضافة السكر. 

وأشار ألدكتور باهر السعيد إلى أن الملح أيضا يسبب مشاكل بالكلى والقلب والضغط ، ويعتبر السكر والملح سموم بيضاء لا يفضل إضافتها لطعام الطفل، كذلك العصائر يجب الامتناع عن العصائر المعلبة التي تزداد بها نسبة السكر، واستبدالها بالعصائر الطبيعية. 
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