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مرأة

أبيض في أسود| فهرية أفجان تخطف الأنظار في إطلالة ساحرة.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:33 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان في جلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة كلاسيكية ساحرة ، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم بإطلالتها.

وارتدت فهرية أفجان فستان كت باللون الأسود وفتحه من الامام وارتدت عليه جاكيت من القماش باللون الأبيض الفاتح بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقتها وأناقتها.


وتركت فهرية أفجان شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية وعلى تسريحة الويفي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت ببعض اللمسات القليلة، واكتفت بوضع الآي شادو باللون الكشميري الناعم والكحل الأسود والماسكارا من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف فهرية أفجان في اختيار او ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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