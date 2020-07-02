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أوفى المخلوقات.. كلب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة رضيعتي صاحبته

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
دفع كلب لبرادور حياته ثمنا لإنقاذ أطفال صديقته التي خرجت من الغرفة للتحدث إلى الطبيب و عادت لتجد أحد الكلاب المشردة يحاول الهجوم على رضيعتها . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن سيدة بريطانية وضعت طفلتيها التوأم منذ أقل من أسبوع وعانت كثيرا بعد الولادة بسبب غياب زوجها نتيجة الإغلاق و منع الطيران.

وذكرت السيدة أنها لم تجد أي مساعدة طيلة فترة حملها إلا من الكلب الخاص بها ، فقد كان يعتني بها و يحاول تخفيف ألمها . 

واستيقظت السيدة ذات يوم و شعرت ببعض الالم فخرجت من الغرفة و فتحت باب المنزل و انشغلت عن طفلتيها ، و عادت لتجد كلب مشرد حاول أن ينقض عليهما . 

ودار عراك بين الكلب الخاص بالسيدة الذي ظل بجانبها و تولد بداخله حب لأولاد تلك السيدة فكان يدافع عنهم بكل شراسة، وتوفى الكلب بعد أن عضه الكلب الآخر في عنقه ونزف حتى مات. 
أوفى المخلوقات.. كلب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة رضيعتي صاحبته
أوفى المخلوقات.. كلب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة رضيعتي صاحبته
أوفى المخلوقات.. كلب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة رضيعتي صاحبته
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