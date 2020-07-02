أوفى المخلوقات.. كلب يدفع حياته ثمنا لإنقاذ حياة رضيعتي صاحبته

دفع كلب لبرادور حياته ثمنا لإنقاذ أطفال صديقته التي خرجت من الغرفة للتحدث إلى الطبيب و عادت لتجد أحد الكلاب المشردة يحاول الهجوم على رضيعتها .
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن سيدة بريطانية وضعت طفلتيها التوأم منذ أقل من أسبوع وعانت كثيرا بعد الولادة بسبب غياب زوجها نتيجة الإغلاق و منع الطيران.
وذكرت السيدة أنها لم تجد أي مساعدة طيلة فترة حملها إلا من الكلب الخاص بها ، فقد كان يعتني بها و يحاول تخفيف ألمها .
واستيقظت السيدة ذات يوم و شعرت ببعض الالم فخرجت من الغرفة و فتحت باب المنزل و انشغلت عن طفلتيها ، و عادت لتجد كلب مشرد حاول أن ينقض عليهما .
ودار عراك بين الكلب الخاص بالسيدة الذي ظل بجانبها و تولد بداخله حب لأولاد تلك السيدة فكان يدافع عنهم بكل شراسة، وتوفى الكلب بعد أن عضه الكلب الآخر في عنقه ونزف حتى مات.