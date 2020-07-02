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تعليم

تعليم دمياط: غياب 48 طالبا اليوم عن امتحانات الثانوية العامة

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:41 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه قيد في امتحانات اليوم ٩٤٤٨ طالبا وطالبة حضر منهم ٩٤٠٠ وتغيب ٤٨ طالبا وطالبة، مضيفا أن امتحانات اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات بديوان المديرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، وتوافر أدوات التعقيم. 

وأضاف "عثمان" أن غرفة العمليات تابعت تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقار اللجان ووجود الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحا ومتابعة تنظيم دخول الطلاب وارتداء جميع أدوات التعقيم والمرور ببوابة التعقيم.

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وأشار "وكيل الوزارة" أن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة مع  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة وديوان المديرية والإدارات التعليمية وجميع اللجان، لإزالة العقبات أو المشكلات التي تعوق العملية الامتحانية على وجه السرعة.

ولفت إلى أن جميع الطلاب خضعوا  للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد ،وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لتأمينها، كما قام القائمين على اللجان بالتنسيق مع الزائرات الصحيات بخضوع الطلاب للكشف الصحي وتوزيع الكمامات.

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