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أخبار العالم

السودان: نستعد لاستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام المقبلة

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:55 م
سد النهضة
سد النهضة
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شيماء مصطفى
قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي خلال الأيام  القليلة المقبلة.

وأضاف عباس فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن الاجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يعمل على إعداد قائمة من الخبراء الأفارقة إلى جانب المراقبين الثلاثة الذين يعملون مع فرق التفاوض وهم من جنوب افريقيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

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وأشار إلى أن الوفد السوداني الذى يضم ممثلين من الوزارات السيادية وخبراء المياه والخزانات على اتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة استنادا على المبادرات العديدة التى قدمها السودان خلال المفاوضات السابقة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعلن في وقت سابق أنه سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا.
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