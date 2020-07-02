بشرى سارة من السويد عن المناعة الجماعية ضد كورونا .. تفاصيل

كشفت دراسة حديثة عن أن مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد، قد يكون ضعف ما كان يعتقد في السابق.





ووفقًا للدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا في ستوكهولم، على عينة مكونة من أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا، مع أعراض خفيفة للمرض، أو من دون أعراض تمامًا، توصلت إلى أن المناعة الجماعية ضد الفيروس يمكن أن تتكون حتى عند الأشخاص الذين تكون اختبارات الأجسام المضادة لديهم سلبية.





ولفتت الدراسة أن الأمر جيد لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان لدى الشخص مناعة لنفسه فقط أم إذا كان قد يمنع أيضًا من نقل العدوى إلى الآخرين.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ركز العلماء السويديون على دراسة الأجسام المضادة، والخلايا الليمفاوية التائية، التي تلعب دورا مهما في تكوين مناعة للأمراض المعدية المنقولة.





وهذا يعني أن هناك عددا كبيرًا من الناس يتمتعون بمناعة وحصانة وقائية ضد وباء COVID-19، رغم عدم إصابتهم به، ودون أن يعلموا بذلك.