AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى سارة من السويد عن المناعة الجماعية ضد كورونا .. تفاصيل

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:09 م
تفشي كورونا في العالم
تفشي كورونا في العالم
Advertisements
شيماء مصطفى
كشفت دراسة حديثة عن أن مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد، قد يكون ضعف ما كان يعتقد في السابق.

ووفقًا للدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا في ستوكهولم، على عينة مكونة من أكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا، مع أعراض خفيفة للمرض، أو من دون أعراض تمامًا، توصلت إلى أن المناعة الجماعية ضد الفيروس يمكن أن تتكون حتى عند الأشخاص الذين تكون اختبارات الأجسام المضادة لديهم سلبية.

ولفتت الدراسة أن الأمر جيد لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان لدى الشخص مناعة لنفسه فقط أم إذا كان قد يمنع أيضًا من نقل العدوى إلى الآخرين.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ركز العلماء السويديون على دراسة الأجسام المضادة، والخلايا الليمفاوية التائية، التي تلعب دورا مهما في تكوين مناعة للأمراض المعدية المنقولة.

وهذا يعني أن هناك عددا كبيرًا من الناس يتمتعون بمناعة وحصانة وقائية ضد وباء COVID-19، رغم عدم إصابتهم به، ودون أن يعلموا بذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تفجر مفاجأة عن التعافي من كورونا بالأجسام المضادة

طبيب يكشف سرا جديدا عن المناعة ضد فيروس كورونا

في ظل انتشار كورونا.. باحثة مصرية تبتكر مكملا غذائيا لمواجهة الإصابات الفيروسية

نزلات البرد سر جديد لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

كورونا وطريق النهاية .. علماء من دول متعددة يقتربون من إنتاج دواء للفيروس

علاقة الخلايا التائية بالمناعة والنجاة من الكورونا

ترشيحاتنا

توب هاف ستوماك .. دانا حمدان تثير الجدل في فيديو جديد

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

بعد انهيار عقار عليه خلال حملة إزالات.. ما مصير سائق حفار الجيزة؟

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا

استشهاد خامس جندي بهيئة الإسعاف بسبب كورونا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عقار هندي.. اكتشاف دواء جديد لـ علاج مصابي فيروس كورونا | تفاصيل

بالأبيض الستان .. جورجينا رودريجيز تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة وأنيقة.. زوجة يوسف الشريف تظهر بإطلالة بيضاء كلاسيكية