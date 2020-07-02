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مرأة

توقف عن استخدامها فورا.. مخاطر استخدام الاكواب والاطباق البلاستيك

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الاواني البلاسيتك إحدي الاساسيات في المطبخ، ولكن هناك بعض التحذيرات العديدة عند استخدام البلاستيك وتأثيره علي الاغذية المختلفة  وقدمت الدكتورة سهام سوقيه علي صفحتها بفيسبوك  أهم النصائح لاستخدام البلاستيك .




وقالت سوقية من المهم معرفة الطرق الصحيحة والارشادات المهمة للتعامل مع البلاستيك خلال حياتنا اليومية


1/ لاتضع الطعام في علب بلاستيك و تقوم بتسخينها في الميكروويف
٢/ لا تتناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة بأواني بلاستيكية، لأن الحــرارة تساعد على تحلل البلاستيك و تفاعل مكوناته مع الطعام أو الشراب 
٣/ لا تستخدم عبوات الماء و العصائر و المشروبات لأكثر من مرة وحدة فهي مخصصة للاستخدام لمرة واحدة
٤/ لا تستخدم البلاستيك في حفظ اللحوم لفترة طويــلة .
٥/ لا تقدم الطعام في الاواني البلاستيكية و خصوصًا إن كان الطعام عالي الحرارة

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