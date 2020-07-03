دولة آسيوية تستعد لإنتاج لقاح خاص بها ضد كورونا

تعتزم إندونيسيا تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، بعد شعورها بالقلق من صعوبة حصول الدول النامية عليه من الدول الأخرى.





ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن رئيس فريق التطوير في وزارة البحوث والتكنولوجيا علي جفرون موكتي قوله إن هناك محدودية في القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في العالم، كما يوجد مشاكل في مجال قنوات التوريد والنقل العالمية.





وشدد على ضرورة، قيام بلاده بإنتاج لقاح خاص بها ليستخدم في إندونيسيا.





ولفت إلى أنه يجب أن يتم الانتهاء من تطوير هذا اللقاح الإندونيسي ضد فيروس كورونا في بداية عام 2021، على أن تبدأ اختباراته في النصف الثاني من ذلك العام.



