دولة آسيوية تستعد لإنتاج لقاح خاص بها ضد كورونا

تعتزم إندونيسيا تطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، بعد شعورها بالقلق من صعوبة حصول الدول النامية عليه من الدول الأخرى.
ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن رئيس فريق التطوير في وزارة البحوث والتكنولوجيا علي جفرون موكتي قوله إن هناك محدودية في القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في العالم، كما يوجد مشاكل في مجال قنوات التوريد والنقل العالمية.
وشدد على ضرورة، قيام بلاده بإنتاج لقاح خاص بها ليستخدم في إندونيسيا.
ولفت إلى أنه يجب أن يتم الانتهاء من تطوير هذا اللقاح الإندونيسي ضد فيروس كورونا في بداية عام 2021، على أن تبدأ اختباراته في النصف الثاني من ذلك العام.
وسجلت إندونيسيا ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث بلغت نحو 60 ألف حالة، أمس الخميس، بعدما سجلت البلاد أكبر زيادة يومية لعدد الاصابات.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1624 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات 59,394 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 2987 حالة.