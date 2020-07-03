اتجاه داخل الكاف لاستضافة الإمارات مباريات دورى أبطال أفريقيا

كشف تقرير صحفي مغربي عن اتجاه داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إقامة نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا في دولة الإمارات .





وأضاف تقرير موقع "le360" المغربي أن أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اقترحوا إقامة نصف النهائي ونهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا في دولة الإمارات وتم الاتفاق بينهم وبين رئيس الاتحاد أحمد أحمد .









وأكمل التقرير أن الاتحاد الأفريقي سيحصل على عقود رعاية جديدة خلال المباريات المقبلة ستجعله يقدم دعم كبير للاتحادات الوطنية لمواجهة أضرار التوقف على خلفية انتشار فيروس كورونا .





وحسب التقرير فإن الاتحاد الافريقي رصيد 16 مليون و200 ألف دولار لدعم الاتحادات الوطنية في القارة السمراء بمعدل 300 ألف دولار لكل اتحاد .





وكان من المقرر إقامة نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا في الكاميرون الا ان انتشار جائحة كورونا جعلت التفكير يتغير داخل الاتحاد القاري حيث سيتم لعب مباريات نصف النهائي في دولة واحدة محايدة علي ان تكون مباراة النهائي بها ايضا .