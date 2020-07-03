بعد انتهاء عزل كورونا.. مستشفى النجيلة تستعد لاستقبال المرضى غدا

أكد الدكتور محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي انتهاء أعمال التعقيم والتطهير العميق لمستشفى النجيلة استعدادا لاستقبال المرضى ابتداء من غدا السبت وإجراء الكشوفات الطبية في جميع التخصصات تحت إشراف الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح ومدير مستشفى النجيلة السابق ..

وأضاف أن المستشفى أصبحت آمنة تماما بعد التعقيم العميق الذي استمر على مدار أسبوع كامل، وذلك منذ إنهاء العمل بها كمستشفى عزل وعودتها كمستشفى تستكمل مسيرتها السابقة تستقبل الحالات المرضية وتعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

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وأشار إلى أنه من الغد السبت ستتوفر كافة التخصصات بالمستشفى ، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها مستشفى النجيلة في إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويلها لمستشفى عزل .

وأوضح أبو طالب ان مستشفى النجيلة تخدم مدن مطروح الغربية النجيلة وبراني والسلوم وكانت تستقبل جميع الحالات المرضية لإجراء الكشف الطبي، و اجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة خاصة في أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البوليه وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد وفي جراحة المناظير والأورام والتجميل.





وأضاف أن مستشفى النجيلة المركزي تقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وإدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة لتخفيف معاناة السفر على الأهالي بمطروح، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل جميع حالات التأمين الصحي ونفقة الدولة ونفقة المحافظة وحالات الطوارئ بالمجان.