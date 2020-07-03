خلال المسحة الثانية.. ظهور ثانى إصابة بكورونا بين لاعبى نادى أسوان

أعلن مصطفي أمين، المشرف علي الفريق بنادي أسوان، عن ظهور حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا بعد المسحة الثانية، التي أجريت على لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري بالمركز الأولمبيي.





وتعد هذه هى الحالة الثانية في صفوف نادي أسوان ، حيث تم اكتشاف حالة إيجابية للاعب خلال المسحة الأولى.





وقال أمين في تصريحات لصدى البلد: "الحالة الإيجابية الثانية من اللاعبين، بعد عمل المسحة الثانية أول أمس ، وقد اتخذنا جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بالنسبة للاعب ، والتعامل معه طبقا للبروتوكل المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع ..





يذكر أنه قد كشف مسئولي نادي أسوان ، عن وجود حالة إيجابية أولي الخميس الماضي ، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الأولى .





وقد قام مسئولي نادي أسوان بعزل اللاعب والتعامل معه طبقا للبروتوكل المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع .





وكان قد خضع أول أمس لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، وأعضاء الجهاز الفنى والادارى والطبي ، لإجراء المسحة الثانية للكشف عن كورونا، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، استعدادا لاستئناف الدورى.