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مرأة

بالقهوة .. أفضل ماسك لتقشير الوجه والجسم

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:12 م
مقشر القهوة
مقشر القهوة
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رشا عوني
تقشير البشرة والجسم أمر مهم بالنسبة للنساء ، حيث يزيل طبقة الجلد الميت ويمنح البشرة رونقا ونضارة مع التفتيح الملحوظ ، ويفضل إجراء تقشير الجسم والبشرة مرة كل أسبوع سواء من خلال سكراب جاهز أو إعداد مقشر طبيعي في المنزل . 

موقع glowpink المعني بجمال المرأة نصصح باستخدام القهوة كمقشر طبيعي مفيد للجسم والبشرة ، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة ، وتزيل الخلايا الميتة ، وتمنحك النضارة والنعومة . 

طريقة إعداد مقشر القهوة للبشرة والجسم : 
اخلطي 3 ملاعق قهوة مع 2 ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز الهند ، مع 2 ملعقة من السكر البني الخشن 

قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج وضعيها في علبة نظيفة واحتفظي بها للاستخدام مرة كل أسبوع  

عند استخدام مقشر القهوة للبشرة ، يتم فرك الوجه بحركات دائرية لطيفة بالماسك واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه ، أما عند استخدام المقشر للجسم ، فيفضل إجرائه عند الاستحمام، وبعده التعرض لخار الماء الساخن كي يساعد على تفتيح المسام وتنظيف الجسم من الخلايا الميتة . 
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