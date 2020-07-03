بالقهوة .. أفضل ماسك لتقشير الوجه والجسم





موقع glowpink المعني بجمال المرأة نصصح باستخدام القهوة كمقشر طبيعي مفيد للجسم والبشرة ، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة ، وتزيل الخلايا الميتة ، وتمنحك النضارة والنعومة .





طريقة إعداد مقشر القهوة للبشرة والجسم :

اخلطي 3 ملاعق قهوة مع 2 ملعقة زيت زيتون أو زيت جوز الهند ، مع 2 ملعقة من السكر البني الخشن





قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج وضعيها في علبة نظيفة واحتفظي بها للاستخدام مرة كل أسبوع





عند استخدام مقشر القهوة للبشرة ، يتم فرك الوجه بحركات دائرية لطيفة بالماسك واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه ، أما عند استخدام المقشر للجسم ، فيفضل إجرائه عند الاستحمام، وبعده التعرض لخار الماء الساخن كي يساعد على تفتيح المسام وتنظيف الجسم من الخلايا الميتة .

تقشير البشرة والجسم أمر مهم بالنسبة للنساء ، حيث يزيل طبقة الجلد الميت ويمنح البشرة رونقا ونضارة مع التفتيح الملحوظ ، ويفضل إجراء تقشير الجسم والبشرة مرة كل أسبوع سواء من خلال سكراب جاهز أو إعداد مقشر طبيعي في المنزل .