إغلاق كافيه بالمعمورة في الإسكندرية لتقديمه الشيشة للزبائن

شن حي ثان المنتزة، برئاسة اللواء ضياء الدين عبدالحميد، حملة مكبرة على المقاهي والكافيتريات، اليوم الجمعة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.





وأسفرت الحملة عن إغلاق إحدى الكافيتريات المخالفة بمنطقة المعمورة، لمخالفة قرار مجلس الوزراء وتقديم شيش لرواد الكافيتريا.





وقد تم التحفظ على الشيش المضبوطة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، ولاتزال المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات التي تم رصدها خلال خط سير الحملة بمنطقة المعمورة الشاطئ، وتم المرور على المقاهي والكافيتريات بمعاونة مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، للتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستقبال 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للجمهور، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات ، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق .