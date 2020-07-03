بحفل موسيقي.. أوبرا الإسكندرية تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور في 10 يوليو

أعلن الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، أن مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" سيفتح أبوابه لاستقبال جمهوره في مدينة الثغر بحفل يقام في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يوليو لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار.





وأضاف صابر أن الحفل يتضمن باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣ سلامات - زي الهوا اداء ياسر سعيد، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية عمار يا اسكندرية.





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وأشار صابر إلى أن حجز الحفلات متاح الكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الاوبرا: https://ticketsmall.com/customer/events/list/ ، مشيرا الى جاهزية الاوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.

وتتمثل الإجراءات الاحترازية فى استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الاقنعة الطبية الى جانب توزيع مطبوعات ارشادية توعوية علي الجمهور اثناء دخولهم الحفل .