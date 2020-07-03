AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بحفل موسيقي.. أوبرا الإسكندرية تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور في 10 يوليو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

أعلن الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، أن مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" سيفتح أبوابه لاستقبال جمهوره في مدينة الثغر بحفل يقام في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يوليو لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار.


وأضاف صابر أن الحفل يتضمن باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣ سلامات - زي الهوا اداء ياسر سعيد، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية عمار يا اسكندرية.


أقرأ أيضًا:

القصة الكاملة لإنقاذ 4 أطفال والسيطرة على حريق بمستشفى خاصة للولادة بالإسكندرية


وأشار صابر إلى أن حجز الحفلات متاح الكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الاوبرا: https://ticketsmall.com/customer/events/list/ ، مشيرا الى جاهزية الاوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة الجمهور والفنانين والعاملين.

وتتمثل الإجراءات الاحترازية فى استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية للمسارح، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الاقنعة الطبية الى جانب توزيع مطبوعات ارشادية توعوية علي الجمهور اثناء دخولهم الحفل .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر خيرت والكينج والحجار ومدحت صالح.. نجوم وزارة الثقافة في حفلات الأوبرا الصيفية

ترشيحاتنا

بـ الجلد الأسود.. أمل عرفة تتالق بإطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد

مريم جابت لجدتها شوكولاتة.. أحمد الفيشاوى ينشر صورة لوالدته.. شاهد

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

الكاف يحسم مكان وموعد نهائيات دورى أبطال أفريقيا

بريطانيا تستأنف سفر السياحة دون إجراءات الحجر الصحي

شانجان تعلن طرح سيارة جديدة في مصر بسعر تنافسي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور