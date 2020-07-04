استشهاد رابع طبيب من أبناء المنيا بكورونا

استشهد الدكتور عاطف محمود سالم مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالمنيا متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا أثناء مباشرة مهام عملة في علاج المصابين ليرتفع عدد شهداء الجيش الأبيض إلى 4 أطباء.





ونعت نقاب اطباء المنيا الشهيد الدكتور عاطف سالم خلال بيان أصدرته عقب نبأ وفاته بعد إستشهاد استشاري النساء والتوليد الدكتور محمود البطل والذي أنقذ سيدة حامل مصابة بكورونا من نزيف حاد لم تجد من ينفذها ورغم اصابتة بمرض مزمن أصر علي انقاذها وعلي الفور انتقلت لى العدوي بالفيروس وفارق الحياة بعد عدة أيام من إصابته.





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