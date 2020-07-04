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محافظات

استشهاد رابع طبيب من أبناء المنيا بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
استشهد الدكتور عاطف محمود سالم مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالمنيا متأثرا بإصابتة بفيروس كورونا أثناء مباشرة مهام عملة في علاج المصابين ليرتفع عدد شهداء الجيش الأبيض إلى 4 أطباء. 

ونعت نقاب اطباء المنيا الشهيد الدكتور عاطف سالم خلال بيان أصدرته عقب نبأ وفاته بعد إستشهاد استشاري النساء والتوليد الدكتور محمود البطل والذي أنقذ سيدة حامل مصابة بكورونا من نزيف حاد  لم تجد من ينفذها ورغم اصابتة بمرض مزمن أصر علي انقاذها وعلي الفور انتقلت لى العدوي بالفيروس وفارق الحياة بعد عدة أيام من إصابته.

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يذكر أن محافظة المنيا ودعت 4 اطباء منذ إنتشار جائحة فيروس كورونا منهم طبيب بسمالوط وهو الدكتور سيد كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط  والذي توفي بمستشفي العزل بملوي في 14 يونيو  وطبيبان بمركز مغاغة وهما الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة والذي توفي في 19 يونيو والدكتور محمود البطل إستشاري أمراض النساء والتوليد والدكتور عاطف سالم مدير إدارة مكافحة العدوىبمديرية الصحة
استشهاد رابع طبيب من أبناء المنيا بكورونا
استشهاد رابع طبيب من أبناء المنيا بكورونا
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