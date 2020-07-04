حظك لهذا الأسبوع من اليوم السبت 4 إلى الجمعة 10 يوليو مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 04 الى الجمعة 10 تموز يوليو 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يحرّرك القمر في بداية الاسبوع من عوائق اعترضت الطريق ويبعث في نفسك الأمل، فما عليك الا ان تحدد اتجاهاتك المهنية ويتوجب عليك العمل حتى تستحق هذه الهبات، كما التوظيف الجيد لمواهبك وأموالك وحتى سلطتك، فتلحظ أن عوائق كثيرة قد أزيحت من طريقك. لتكن طموحاتك واقعية ، قُمْ بواجباتك والتزم بتعهداتك حتى تتلقى الخيرات التي يحملها إليك الحظ الكبير. إذا كان برجك الصاعد ينتمي إلى القوس، فقد تعرف ظروفًا استثنائية ترفعك إلى الأعلى، وربما تعيش اجواء من الانقلابات المناسبة على أثر تغييرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. يمكنك أن تغيِّر مجرى الأمور، وأن تتحدى المصاعب وتتوصل إلى فرض إرادتك.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

كوكب الحب يدعم أوضاعك العاطفية،. تعرف اسبوعا مزدهرا تتوطّد فيه الصلات وتتعمّق الروابط، وقد تشهد بداية علاقة عاطفية ثابتة ومميّزة، إذا كنت خاليًا. يبدو القلب مرتاحًا وسعيدًا تعيش عواطف غنية وعميقة. يثير وضع ما حماستك، فتبدو سعيدًا. تسير في طريق واضحة، مطمئنًا للذين يحبّونك أو للشريك الذي اخترته أو للزوج الذي يبدي كل إيجابية باتجاهك. تبدو واثقًا من قدراتك الإغوائية، وقد ترمي شباكك على شخص غريب من محيطك ربما، أو تلتقيه خارج بلادك، إذا كنت مسافرًا.





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تدعم الطوالع الفلكية هذا الاسبوع كل محاولة للتطوير في أعمالك ومهنتك، أو كل اتجاه جديد تتخذه هذه الأعمال، كانتقال إلى مركز أفضل أو منصب يسدى إليك وتبدو فخورًا به. قد توقِّع على عقد يضطرك إلى مضاعفة العمل، والقيام بنشاطات جديدة تعزّز عائداتك المالية. كما يبدو السفر مناسبًا لإنجاز بعض المهمّات.كذلك يتحدث الحظ يتحدث عن ساعات إضافية تبذلها ومعرفة جديدة تضيفها إلى سجلك، سواء كنت تروِّج لبضاعة أو أفكار، أو تجري مقابلات لموظفين محتملين، أو تخضع لامتحان مباشر أو غير مباشر، فقد يكون هذا الاسبوع مهمًا جدًا في تطوير أعمالك وتغيير مواقعك.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

ان وجود الزهرة في الجوزاء يولّد لك أجواء مرتبكة قليلًا، إذا لم تسعَ إلى الليونة والمصالحة. إذا كنت عدائيًا فقد تثير بعض الأزمات، ليس فقط مع الحبيب وإنما في محيطك العائلي والمهني أيضًا. تذكَّرْ أن الليونة والتعاطف هما حليفانك قد تضطر إلى قبول بعض التسويات وتقديم التنازلات، ولو أنّ الأمر لا يعجبك في غالب الأحيان. قد تُثار مشكلة مع أحد أفراد العائلة تتعلّق إما بخياراتك أو أوضاعه هو. إياك أن تعيد النظر بحياتك العاطفية الآن، كذلك حاذر حتى لا ترتبط بعلاقات مشبوهة مع أحد الزملاء أو المسؤولين في العمل، فقد تضرّ هذه العلاقة بتقدمك ونجاحك، تذكّر أن العمل والحب لا يتلاءمان معًا الآن، فلا تمزج بين العواطف والشؤون المهنية أو المالية.



برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تتلقى مكافأة كبيرة تعبيرا عن الانجازات التي حققتها في مجالك أن تفكيرك يبدو سليمًا وقدراتك المعنوية عالية، كما أن أعصابك متينة جدًا، رغم بعض الصعوبات. سيحاول البعض معاكستك، إلا أنهم يصطدمون بصلابتك المعهودة. قد تجد نفسك ممزّقًا بين الرغبة في المصالحة والتسويات من جهة، وإعلان الحرب من جهة أخرى. مما لا شك فيه أنك تعيش نزاعًا قد يتجلّى بمواجهة مع بعض الأفرقاء، أو بصراع مع أحد المسؤولين أو إحدى الجهات الفاعلة،كذلك ينشغل بعض مواليد الجوزاء بملفات مهمة ومشاريع يجب أن تنطلق في هذا الاسبوع.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تجتاز دورة فلكية ممتازة حيث تصادف الحب وتعقد صداقات جديدة او متجددة فتبدو المشاعر رقيقة جدًا فتكثر النشاطات واللقاءات والمناسبات الحلوة لكي تتعرّف إلى شريك العمر، إذا كنت عازبًا. فكوكب الزهرة في برجك يحمل إليك الأحلام والذكريات الحلوة، أو يجعلك مهتمًا بشخص مختلف عنك أو غريب أو بعيد. يجذبك من يشاركك بعض النشاطات أو الهوايات، فتبدو سعيدًا باللقاءات، ويهتف قلبك لبعض من يثير في نفسك الغرابة والتساؤلات.



برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تسير الأمور بشكل جيد، ولو أنّ القلق قد يسود في بعض الأحيان بسبب التراكمات والمسؤوليات الكبيرة كما ان ارجاء المشاريع لن يحل المسائل المعقدة عليك ان تضع خطة واضحة تسير عليها وتعرف مدى ايجابياتها وسلبياتها تفاديا لاي خسائر ان بداية الشهر السابع تشير الى التسويف والتاجيل والغموض او سؤ التفاهم في حياتك حاذر من خيبة امل او تطرف ومبالغة وحساسيات تجنب الارهاق في العمل وانتبه لصحتك وسلامتك قد تسمع ، بفضائح تطال بعض الناس والجهات، أو تُثار في هذه الأثناء شؤون كبيرة ومواضيع دقيقة أرجو أن تكون بمنأى عنها إلا أن المخاطر تبدو قليلة جدًا، مطلوب معها فقط الانتباه وعدم التطرّف في شيء.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تتصارع الذبذبات الفلكية ما يعني بعض الخلافات والمشاكسات التي تحتاج الى ارادة قوية من قبلك لعدم تفاقمها, قد تشكو هذا الاسبوع من مناخ روتيني ومضجّر تعيشه في حياتك الشخصية، بحيث تفتقر إلى الانفعالات الجميلة والحماسة. لكنّ الأمر يبدو أفضل بكثير من تعقيدات ومشاكل يعيشها الآخرون، وتلمسها في هذا الشهر الكثير الحركة والتغيرات. إنّ كوكب الزهرة في برج الجوزاء يجعلك منكمشًا، منقبضًا، باحثًا عن التفاصيل لإثارة المشاكل، أو مشكّكًا طارحًا أسئلة مزعجة. وعدم التطلّع إلى إثارة المواضيع الحسّاسة. إيّاك واستعراض القوى ، فالليونة تبدو ضرورية إذا أردت أن تستفيد من الذبذبات الفلكية.





برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

انطلق واثقًا من نفسك، وقُمْ بالجهود التي تلاقي ثمارها السريعة، والتي تخدم مصالحك على المدى البعيد. يبدو المناخ الفلكي رائعًا، ويحمل إليك الحوافز الكثيرة والحماسة والإرادة في النجاح والتألق. قد تهتم بشؤون عديدة ومتسرّعة، وتُتاح لك فرصة التعمّق ببعض المواضيع والتقدّم والتطوّر. تشدّد على بعض الشؤون المالية، وقد تنفتح على آفاق جديدة مختلفة عما خبرته حتى الآن، فتغرف من بعض الظروف معرفة كبرى وتتلقى خبرًا مهمًا لا بل ممتازًا. تشتد الانفعالات بين8و10, حيث بتواجد القمر فى برج الحوت معاكسة لبرجك ما يحتم عليك الهدوء وعدم الاستنفار او التطرف مطلوب منك ان تقدر كل المخاطر وان لا تخوض صراعا لا تعرف مداه .

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

التفاهم والوضوح في العلاقة مع الشريك يؤثر ايجابا في التعاطي معه ما يجعلك متحمّسًا بكل اختصار، تشرق بلمعان يبهر الجميع. تبحث عن الودّ أكثر من العلاقة الجسدية، وتبدو سعيدًا بحضور مَن ترتاح إلى جانبه. يلتفت إليك الناس معجبين، فتكون واثقًا من نفسك، قادرًا على السماح والغفران. تتفهّم الآخرين وضعفهم وأخطاءهم، تتحرَّر من الحقد ربما، وإن تكن واعيًا لكل ما يحصل. يتحدث الفلك عن علاقات حب عابرة هذا الشهر، أو مليئة بالتشويق والتجديد لكنها غير ثابتة أو مستقرة، إذ تبحث عن استقلالية وتحرّر من قيد. قد يتمّ لقاء مع شخص نافذ يصبح صديقًا لك مع الايام.







برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تفرض عليك بداية الاسبوع ان لا تتصرف بعدوانية وان تتحلى بالحكمة التي تميزك دائما بعيدا عن اي عصبية او توتر مهما كانت الاوضاع عليك متازمة او ضاغطة تعاكسك المطلوب منك هو التروّي والتحفّظ أثناء تنقلاتك أو استعمالك لبعض الآلات الحادة أو الدقيقة. قد تقوم بجهود كبيرة من أجل معالجة بعض الصعوبات التي تطرأ، إلا أن الوضع يبقى معلّقًا في هذه الأثناء. تلاحظ أن أعمالك تراوح مكانها، أو أن الآخرين يضعون العصي في الدواليب مجاهرة، كذلك تواجه بعض التأخير ولاتسويف، ما يربك برامجك واستعداداتك. تشعر، في بعض الأحيان، أن ما خشيت منه في الماضي يتكرّر الآن، وتتكوَّن لديك شكوك لا تفهم حقيقتها ودوافعها. قد تحتاج إلى الحرية ومتنفّس يخرجك من حالة الضيق والإزعاج، تجنَّب المواجهة مع أحد الزملاء أو الرؤساء، لأنك قد لا تخرج من هذا النزاع منتصرًا.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لا تتسرع في الحكم على الشريك فكن واعيا وتأكد من كل المجريات قبل اتخاذ اي قرار فانت تمرّ بفترة من القلق على الصعيد العائلي، وتشعر بعدم الرضى أو بالتوتّر. لا تحصر الأمر في قلبك، بل حاول أن تتحدّث عنه ليمن يحسن الإصغاء إليك. أطلب مساعدة بعض الأصدقاء، أو امرأة متفهّمة في المحيط، فقد تكون قادرة على إسدائك النصح اللازم. بالرغم من وجود كوكب الزهرة في الجوزاء يجعلك تبدو عصبيًا وغير مستعد لتقديم التنازلات أو للقيام بمبادرة أو خطوات فعالة. لا تبحث عن جو رومنسي فالظروف تبدو متشدّدة معك يساورك القلق، وقد يضعك الفلك أمام خيار صعب هو البقاء عازبًا أم الزواج، هذا إذا لم تكن متزوجًا طبعًا.





:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

هذا الاسبوع قد تكون في وضع افضل واكثر استقرارا حيث التخلص من الصعوبات يوفر لك ظروفا مناسبة لمتابعة تقدمك وتحقيق اهدافك فتشهد تغييرًا فلكيًا لصالحك، يرفع عنك الأثقال ويريحك من ضغوطات عانيت منها ، فتتحقق مشاريع كنت يئست منها. يعبّر البعض عن استعدادهم لدعمك. لا شك أن بعض التسويف مازال موجودًا، فتواجه عراقيل بسيطة، وتأخيرًا في بعض المواعيد والمهل غير أن الأمور تبقى في إطار معقول، ولا تتسبب بإزعاج كبير. إذهب بتمهّل ولا تستعجل شيئًا الهادئ أجل النقاشات الحامية مع الشركاء، ولا توقَّع على عقود ومستندات. إنتبه من بعض الأخطاء المحتملة في التعبير والكلام. تشعر باستعادة القوة والشعلة التي انطفأت ربما في داخلك. .

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حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

ما يزال كوكب الحب يتنقل فى حركة اماماية فى برج الجوزاء الصديق وهو موقع جيد بالنسبة اليك يحمل التناغم والتفاهم واللقاءات الحلوة والمصالحات كذلك يرسل اليك ذبذبات ايجابية ويرعى شؤونك الشخصية ويهتم بعواطفك، فتعيش تفاهمًا مع الحبيب. إذا كنت وحيدًا فقد تلتقي بمن ترتاح إليه، وتكون جاذبيتك في أوجها، فترغب في اللقاءات والاتصالات والتواصل. تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، تبدو متحمّسًا لكل ما يروق لك، ولكل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين. تهوى الاجتماعات وخلق علام خاص بك.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

نشاطك واندفاعك الى العمل يلفت النظر اليك ويجعلك محط اعجاب الاخرين وتحظى بالدعم من الزملاء وارباب العمل لما تتمتع به من امانة وصدق في تسيير المسائل وعدم المراوغة أن حدسك ممتاز يدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفاديًا لبعض الأخطاء وقصر النظر. لن تقع ضحية بعض الأفخاخ التي ينصبها أشخاص مناورون وفاسدون. أما نجاح بعض المشاريع فقد يتجلّى قريبا إذ يتضاعف الحظ، ومن الممكن أن تحرز أرباحًا مهمة جدًا، أو أن تُنتخب لمنصب أو مركز كبر. يُبدي الآخرون إعجابًا بأعمالك، وقد تُكافأ أو تُهنّأ على ما سعيت له.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

تشكو من انكماش عاطفي و من بعض الجفاف في المشاعر ومن والأجواء المشنّجة، فتواجه لا مبالاة من قبل الشريك أو برودة أو عدم تفاهم. إياك أن تقوم بمبادرة أو خطوة استفزازية، فقد لا تجد الحلول، لأن معاكسة كوكب فينوس الذي يسكن الآن برج الجوزاء قد تشير إلى صدام أو مواجهات أنت بغنى عنها. لا تحاول أيضًا أن تكسب قلبًا ممتنعًا، فقد لا تصادف تجاوبًا. لاشك أن الانفعالات تبدو شديدة جدًا، وقد تميل إلى العدائية في التعبير عنها. من المحتمل أن ترتبك للقاء قد يحصل ويعيدك إلى الوراء، أو يجعلك تواجه قصة قديمة تبلبل تفكيرك، وربما تكون لها علاقة بقضايا عائلية، أو تخصّ أحد الأولاد.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يجب ان تتكيف مع الاجواء المهنية المستجدة او الطارئة وتحاول ان تنسجم مع الظروف مهما كانت قاسية ان التاثيرات الفلكية المعاكسة تتحدّاك وتطلب إليك التروِّي والقبول ببعض التسويات، ومحاصرة المشاكل بدون تأزيم للأوضاع حيث قد تخيّبك الظروف، فيطرأ ما يغيظك وما لا يتجاوب وتطلّعاتك. قد تنشأ صراعات في العمل أو تطرأ تأخيرات تسمِّم الأجواء. إذا اصطدمت بمسؤول أو بزميل أو بحليف، فحاول أن تجد الكلمات الهادئة والطريّة لكي تبدّد المصاعب. المهم أن تحافظ على هدوئك في اسبوع كثير التقلّبات، والذي لن يسرق منك التفاؤل مهما حمل من حواجز. قد يساعدك أحد النافذين أو القادرين بصورة مفاجئة، وتجد نفسك أمام تصحيح لبعض الأوضاع، وتغيير وتبديل وتجديد ما لم يعد متجاوبًا مع تطلّعاتك.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تشعر خلال هذا الاسبوع أنّ الحبيب أو الشريك لا يهتمّ بك، فتأخذ عليه بعض التقصير، أو تلومه بدون سبب ومبرّر، قد تحتاجه ويكون غائبًا، أو تنشغل أنت عنه بشؤون خاصة وتبدو متطلّبًا إزاءه. يُخشى عليك من نفور تعيشه باتجاه مَن يحبك ويحرص عليك. تتذمّر لأقلّ كلمة تصدر عنه، وتميل إلى الانعزال والجفاء. تكون العاطفة قوية جدًا وتولّد بعض الهواجس وتثير الشكوك. قد يبعد الحبيب عنك، أو تجد صعوبة في ملاقاته ، وربما تكون على حق، إذ يبخل عليك بعطفه وتفهّمه. قد تتعرّض لبعض الإحباط أو الشعور بالضجر أو لتعثّر الحوار مع الحبيب أو أفراد العائلة.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

هذا الاسبوع قد يكون غير مناسب لتطلعاتك المهنية قد توجه اليك بعض الانتقادات اللاذعة بسبب هفوات او ارتكاب امور غير مقصودة لذلك لا تيأس ضاعف حذرك وكن واعيًا لكل كلمة أو حركة. كن متنبهًا أثناء قيادتك السيارة، أو مشاركتك في اجتماع أو مقاربتك للحبيب، رتّب أمورك وخفف من التشنج أو الغضب. أن ميلك إلى فرض الإرادة بصورة قاسية قد يولِّد حولك عدائية. تبدو الأمور غامضة ومشوشة قد تشعر بانقباض أو بارتباك، فلا تدرك فعلًا ما الذي تخاف منه أو إلى أين تذهب. ان الفلك يطلب منك التصرفات الحكيمة، وأخذ الآخرين في الاعتبار والاهتمام ببعض النشاطات العامة، وعدم التعليق على شؤون شخصية بحتة أو مصالح قد تتعارض مع مصالح الآخرين

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

مع وجود الزهرة فى برج الجوزاء قد تشعر ان كل الناس حولك متوترين، وتقوى العدائية فتسود كل النقاشات والجدل الذي يدور وينفجر من مكان إلى آخر. تصطدم ربما بمشاكل عائلية، أو يعاني أحد الوالدين بعض الصعوبات. قد تضطر للتدخل في شأن ينذر بالأسوأ، ويهدّد بخصام وفراق وطلاق إذا كنت تعاني من علاقة مهدّدة.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

هذا الاسبوع قد تحصل تطورات ايجابية على صعيد العمل ربما تدخل في مشاريع ضخمة او تقوم باستثمارات اضافية لتوسيع اعمالك لتضمن زيادة في مداخيلك المادية ان الحظ تبتسم لك فتقطف النجاح بحيوية فائضة وعمل مفيد وفعّال، تبدو معنوياتك مرتفعة. ينصحك الفلك بالقيام بكل مساعيك في كل المجالات. تبرع في أداء يلفت الانتباه والاهتمام، ويقدّر من حولك الكفاءة العالية التي تتمتع بها. تُصغي إلى الآخرين بمحبة وتفاهم، فتمارس جاذبية كبرى وتمحي الأخطاء السابقة بعذوبة خارقة. قد تدخل ميدانًا جديدًا تثبت فيه براعتك أو تبدأ بعمل غير اعتيادي، فتبرهم عن قدرات وموهبة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يتعزز الحب ويجعل حياتك مشرقة ومنيرة فتكون عواطفك متجدّدة، تبعث في ونفسك السعادة، وتلعب صداقاتك دورًا إيجابيًا في مسيرتك. يحضِّر لك البعض مفاجأة سارة، وقد تكون أمام خيار لابدّ منه حول موضوع محدّد. إلا أن الأجواء تبدو ممتازة، وتحمل إليك انفعالات وسعادة. إذا كنت عازبًا، فقد تعرف لقاءً مشوّقًا جدًا. وإذا كنت مرتبطًا فيعبّر لك الحبيب أو الزوج عن تعلّقه بك وحرصه عليك. إلا أنك تميل بالإجمال إلى خوض تجارب جديدة ومغامرات وتغييرات في حياتك.





برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تطل عليك بداية الاسبوع باهتة الملامح مع وجود القمر في الدلو وكأنك عزيزي الحوت تعوّدت على المفاجآت وعنصر المباغتة، فيأتي هذا الاسبوع لكي يهدد برتابة ترهق أعصابك. إلا أن الوضع ليس سيئًا، بل هو أفضل بكثير مما ستراه حولك لأن الفلك يهديك امتيازات خاصة. لاشك أنك في وضع يسمح بإعادة النظر والتفكير مليًا بما حصل معك، وتحليل الأوضاع والإقدام على عملية تعدل وترتيب لشؤونك. الحالية تتيح لك التعمق بمسألة أهملتها حتى الآن، أو إعادة التفكير بناحية تشعر أنها بحاجة إلى معالجة. أو إنك تستعيد ما حدث معك سابقًا فتتراجع المعنويات. حاول أن تستريح، وأن تهتم بشؤون أكثر فاعلية وضرورة.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الرومنسية يواجهك من برج الجوزاء بحيث تصادف بعض الاحتكاكات الشخصية والمناروات أو المواجهات العائلية ومحاولة إظهار القوة والمبارزة بينك وبين الحبيب أو الزوج.

يكون الحب متطرّفًا، تملّكيًا، وقد ترتكب الحماقات أن ميلك إلى التسلط يبدو كبيرًا وقد تستغلّ نفوذك أو قوتك أو تفوّقك على الآخر، لكي تفرض عليه ميولك وتوجهاتك، قد تجاهر بعلاقاتك بدون خفر. تتاح لك فرص اللقاء بالأحباء المفترضين عبر بعض الاتصالات العائلية ثم عبر المناسبات الاجتماعية العامة في نصفه الثاني مميز جدًا، وأن تعيش حبًا كبيرًا وعاصفًا.

