AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بمشاركة تنسيقية الشباب.. حملة توعية للعزل المنزلي بالجيزة ينظمها الإصلاح والنهضة

السبت 04/يوليه/2020 - 08:28 ص
مبادرة تنسيقية شباب
مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب
Advertisements
أحمد أيمن

نظم حزب الإصلاح والنهضة حملة توعية للمواطنين بمنطقة الثلاثيني بمحافظة الجيزة بمشاركة ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بهدف توعية المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية منه.


يأتي ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مستوى المحافطات، بمشاركة الأحزاب السياسية وممثلى التنسيقية لمواجهة كورونا ودعم مديريات الصحة بتقديم المستلزمات الطبية اللازمة، فضلا عن توعية الأهالي.

شملت الحملة، المرور على المنشآت الخاصة وتوزيع دليل توعية والذى يحمل الإرشادات الصحية اللازمة للعزل المنزلي وذلك لنشر الوعى بين المواطنين لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع الصحة.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية والمواطنين

تنسيقية شباب الأحزاب تتبرع بمستلزمات طبية ومطهرات لمحافظة الدقهلية

تنسيقية الأحزاب بأسوان توزع المستلزمات الطبية على المواطنين لمواجهة كورونا

بحضور المحافظ.. تنسيقية الأحزاب توفر المستلزمات الطبية ببورسعيد ضمن مبادرة الوعي أمان

"الوعي أمان": تقديم المستلزمات الطبية لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج

أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب .. الوعى أمان تدعم صحة الإسماعيلية بالمستلزمات الطبية

ترشيحاتنا

واشنطن تستفز بكين وترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

فازت بجائزة عالمية.. كل ماتريد معرفته عن أول قرية مصرية صديقة للبيئة

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

حاولت التصوير معه.. ثور يقذف مسنة 15 قدما في الهواء

٤٠ سنة منهم ٢٣ مع بعض.. شيكو يرد على أحمد فهمي بعد تهنئته بعيد ميلاده

AdvertisementS

البرلمان يبحث استقطاع 1% من الأجور و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا.. غدا

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

عظمتان في برميل بطاس.. قاتل الطفلة فجر: تربطني علاقة مع والدتها من سنتين.. وشوهتها وقطعتها وسيحت جثتها

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

واشنطن تستفز بكين وترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لساعة محمد رمضان فى أحدث ظهور له..صور

لنسف دهون الكرش.. تعرف على وصفة مشروب الكركم والزنجبيل

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها