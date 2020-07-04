بمشاركة تنسيقية الشباب.. حملة توعية للعزل المنزلي بالجيزة ينظمها الإصلاح والنهضة

نظم حزب الإصلاح والنهضة حملة توعية للمواطنين بمنطقة الثلاثيني بمحافظة الجيزة بمشاركة ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بهدف توعية المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية منه.







يأتي ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مستوى المحافطات، بمشاركة الأحزاب السياسية وممثلى التنسيقية لمواجهة كورونا ودعم مديريات الصحة بتقديم المستلزمات الطبية اللازمة، فضلا عن توعية الأهالي.

شملت الحملة، المرور على المنشآت الخاصة وتوزيع دليل توعية والذى يحمل الإرشادات الصحية اللازمة للعزل المنزلي وذلك لنشر الوعى بين المواطنين لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح.